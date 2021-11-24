ميركل تدعو إلى احتواء سريع لجائحة كورونا في ألمانيا

دعت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها، أنجيلا ميركل، إلى احتواء سريع للتفشي الحاد لجائحة كورونا في ألمانيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم الأربعاء في برلين إن ميركل أوضحت على نحو جلي "الخطورة الاستثنائية للوضع" خلال محادثاتها مع قادة ممثلي أحزاب الائتلاف الحاكم المستقبلي، الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.

وأضاف المتحدث: "نحن في طريقنا إلى حالة طوارئ لم نشهدها في بلدنا من قبل"، مشيرا ، من بين أمور أخرى ، إلى التراجع المتزايد في القدرات الاستيعابية لوحدات العناية المركزة في المستشفيات والحاجة إلى نقل المرضى إلى مستشفيات في مناطق أخرى.

وذكر زايبرت أن المستشارة ترى ضرورة ملحة لكبح وكسر الموجة الرابعة من كورونا. ولم يعلق زايبرت على أي إجراءات احتواء إضافية محتملة أو مطالب لعقد اجتماع طارئ مجددا بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات لاحتواء الأزمة.

ومن جانبه، حث الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بشدة المواطنين مجددا على تلقي التطعيم ضد كورونا في ظل التزايد الحاد في أعداد الإصابات.

وقال شتاينماير في المؤتمر الرقمي الألماني لكبار السن إن الوسائل متوفرة في أيدينا للحماية من الإصابة بالمرض أو من مسار مميت منه، وأضاف: "لكن قليلين يستخدمون هذه الوسائل".

وفيما يتعلق على ما يبدو بالنقاش حول تطبيق التطعيم الإجباري، قال شتاينماير: "إذا لم تفد كل العروض والطلبات والمناشدات، فلا ينبغي لأحد أن يتهم الساسة إذا اتخذوا إجراءات أكثر صرامة. لا يمكن إبقاء الأمر على هذا النحو"

كما أعرب وزير الصحة الألماني ينس شبان عن شكواه من سلوك رافضي التطعيم، في ظل الارتفاع الحاد في أعداد الإصابات بكورونا في ألمانيا.

وقال شبان في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء: "لا يزال هناك أشخاص يعتقدون أن الفيروس لن يصيبهم. هؤلاء الأشخاص أود أن أجرّهم إلى إحدى وحدات العناية المركزة وأسألهم في وجه المعاناة: ما الذي لا يزال يجب أن يحدث حتى تستوعبوا الأمر؟".

ويتوقع الوزير تبكير موعد انعقاد مؤتمر رؤساء حكومات الولايات، المخطط عقده حتى الآن في 9 ديسمبر المقبل، وقال: "يتعين علينا التصرف على نحو أبكر. نرى الآن أن الوضع في ولايات سكسونيا وبافاريا وبادن-فورتمبرج وتورينجن خطير للغاية. يتعين علينا لأول مرة نقل المرضى على نطاق واسع داخل ألمانيا"، مشيرا إلى أنه يتعين التفكير في تشديد الإجراءات الخاصة بالفعاليات العامة وقواعد دخول الحانات والنوادي.