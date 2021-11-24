الإمارات: تقديم 10 آلاف جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تقديم 10 آلاف و442 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الجرعات التي تم تقديمها إلى 21 مليونًا و768 ألفًا و732 جرعة.

وذكرت وزارة الصحة الإماراتية - في بيانٍ مقتضب أوردته وكالة "وام" الإماراتية - أن ذلك يأتي تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح " كوفيد-19"، وسعيًا للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة 741.643 ألف حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل حالة وفاة جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لبيان صحفي.

ولفتت إلى شفاء 90 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 736.423 ألف حالة.

وأجرت الوزارة 290.301 ألف فحصًا جديدًا خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع.