الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند: عودة رحلات الطيران الدولية إلى طبيعتها نهاية العام الجاري

رحلات الطيران الدولية
رحلات الطيران الدولية

أعلنت وزارة الطيران الهندية، أنه من المتوقع عودة عمليات رحلات الطيران الدولية إلى طبيعتها "بحلول نهاية العام الجاري"، بعد توقف خلال شهر مارس الماضي؛ حيث دخلت البلاد في حالة إغلاق لمكافحة تفشي (كوفيد-19).

وقال أمين الوزارة، راجيف بانسال - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الأربعاء - إنه بموجب ترتيبات، فيمكن لشركات النقل المعنية التابعة للدول تشغيل رحلات طيران دولية للركاب إلى الدول بعضها البعض، وفقًا لشروط معينة.

وتوقفت رحلات الطيران الدولية بالنسبة للهند ماعدا تلك المتعلقة بمهمات الترحيل ونقل البضائع الضرورية مثل الأدوية والغذاء، إلا أنه تم تخفيف القيود المفروضة بمجرد انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد وكذلك زيادة التغطية في خدمات التطعيم ضد المرض.

كما جرى التفاوض على ترتيبات مع الدول الأخرى لتحظى الهند في الوقت الحالي بـ 25 اتفاقًا يتعلق باستئناف حركة الطيران الدولي للركاب.

وخلال الساعات الـ24 الماضية، سجلت الهند 9.283 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و437 وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية أن إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 34.540.000 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 466.584 وفاة مشيرة إلى تعافي 10.949 حالة وبذلك يبلغ إجمالي حالات المتعافين 34 مليون حالة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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