ملخص حجز مواعيد الكشف الطبى لطالبي الحصول على سيارة معفاة من الجمارك

حجز مواعيد الكشف الطبى لطالبي الحصول على سيارة معفاة من الجمارك أصبح هذا الموضوع شاغل كبير لجميع ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث توفر الحكومة المصرية خدمات مكثفة لذوي الإعاقة، حتى لا يشعرون بنقص عن غيرهم واندماجهم بجميع مؤسسات الدولة.

حجز مواعيد الكشف الطبى لطالبي الحصول على سيارة معفاة من الجمارك

رابط موقع المجالس الطبية المتخصصة الإلكتروني من هنـــــــــا حيث حددته وزارة الصحة والسكان لتلقي معلومات الراغبين في تخصيص توقيت لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة.

خطوات حجز مواعيد الكشف الطبى لطالبي الحصول على سيارة معفاة من الجمارك

يمكن من خلال خطوات بسيطة تسجيل بيانات أصحاب الهمم "ذوي الاحتياجات الخاصة" لحجز موعد للكشف الطبي الخاص بحصولهم على سيارة معفاة من الضرائب ومخصصة لحالتهم المرضية وهي:-

(الخطوة الأولى): يجب تسجيل الدخول عبر موقع المجالس الطبية المتخصصةعبر اللينك التالي: اضغط هنـــــــــــــا

(الخطوة الثانية): يجب اختيار حجز موعد كشف طبي من القائمة الرئيسية للموقع.

(الخطوة الثالثة): يجب كتابة الرقم القومي للراغب في الحجز في الخانة المخصصة له.

(الخطوة الرابعة): يجب كتابة رقم بطاقة الخدمات المتكاملة التي يتم استخراجها من وزارة التضامن الاجتماعي.

(الخطوة الخامسة): يجب كتابة اسم الراغب في الحجز من ذوي الاحتياجات الخاصة.

(الخطوة السادسة): يجب كتابة تاريخ الميلاد والحالة الاجتماعية والنوع.

(الخطوة السابعة): يجب اختيار محافظة السكن.

(الخطوة الثامنة): يجب كتابة الوظيفة ووسائل الاتصال.

(الخطوة التاسعة): يجب كتابة نوع الإعاقة (بصرية، سمعية، حركية، ...).

(الخطوة العاشرة): يجب تحديد تاريخ الكشف بالمستشفى الراغب في إجراء الفحوصات بها.

(الخطوة الحادية عشر): يجب تحديد تاريخ الكشف.

(الخطوة الثانية عشر): يجب على المواطن الضغط على زر الحفظ لكي يكتمل جميع الخطوات السابقة.



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