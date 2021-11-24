الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«المصيلحي»: 30 سلعة توزع على بطاقات التموين بدءا من ديسمبر

وزير التموين
وزير التموين

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، إنه وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات ‏كبيرة من السلع التي تصرف على بطاقة الدعم بمخازن شركتي الجملة (‏العامة - المصرية) علي أن تكون بجوده عاليه، مشيرا إلى أن ميكنة ‏مخازن الجملة مكنت الوزارة مركزيا من معرفة رصيد كل شركة من السلع ‏والمخازن التابعة لها، ومكنت الوزارة من التدخل لضخ أي سلعة حال ‏زيادة الطلب عليها.

وأضاف الدكتور على المصيلحي- وزير ‏التموين والتجارة الداخلية أن مخازن الوزارة توجد بكل حي ومركز ‏ومدينة في محافظات الجمهورية بعدد يصل إلى 1500 مخزن، يتواجد بها ‏من الشهر القادم ما يزيد عن 30 سلعة وصنف تُصرف على بطاقة الدعم.

وأوضح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه ‏وجه رئيسي شركتي الجملة بالاستعداد لصرف استعاضات شهر ديسمبر ‏المقبل لمنافذ صرف السلع التموينية تمهيداً لصرفها للمواطنين أول الشهر. ‏

وقال أحمد كمال - معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة تضخ يوميا بمخازنها 4000 ‏طن سكر، و3000 طن زيت مناصفة ما بين العبوة 1 لتر بسعر 25 جنيها للمستفيد ‏من الدعم، والعبوة 800 مللي بسعر 21 جنيها للمستفيد من الدعم، و1000 طن ‏أرز، و1000 طن مكرونة، وأكد المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أن المصيلحي، شدد على ‏المديريات متابعة صرف السلع التموينية وكذلك جودة السلع التي تصرف ‏للمواطن على بطاقة الدعم.

محافظات الجمهورية الشركة السلع التموينية الجمهورية القابضة للصناعات وزير التموين والتجارة الداخلية وجه اون صرف السلع التموينية تجار علي المصيلحي القابضة للصناعات الغذائية الشركة القابضة معاون الوزير التموين والتجارة الداخلية للصناعات الغذائية لدكتور علي المصيلحي شركتي الجملة العامة - المصرية وزير التموين والتجارة التموينية ال نسب صرف السلع التموينية لقابضة للصناعات الغذائي الشركة القابضة للصناعات الغذائية حافظات الجمهورية

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