الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«نشأة الكتلة».. المعرض التشكيلي الأول للفنان عمرو علي

معرض للفنان عمروعلي
معرض للفنان عمروعلي

تستضيف قاعة المشربية للفن المعاصر الفنان الشاب عمرو علي في معرضه الخاص الأول  بعنوان "نشأة الكتلة"وذلك في  ا من دسمبر 2021 ويستمر حتى  ال 30 من ديسمبر .

يذكر أن الفنان الشاب عمرو علي يعود  عبر  البحث و الممارسة إلى خلق عالمه الافتراضي المنبثق من التدخلات  الرقمية و التشابهية الذي يحمل في بنيته مواضيع متعلقة بالذاكرة, الهوية, الاستقلال الذاتي و تأثير الالة على الفرد.

ويعمل عمرو علي على اعادة مفاهيمه بشكل اكثر راديكالية للتساؤل حول ماهية تلك المفردات و مدى قوة تأثيرها في تشكيل وعيه.

وعمرو على فنان مصري ولد في الإسكندرية سنة 1985, تخرج من كلية الفنون الجميلة قسم تصوير سنة 2009.

وعمرو علي من خلال نشأته في بيئة ساحلية كان دائما مهتما بالصور و الأحاسيس المرافقة لها و بكيف يتم تقديم العالم من خلال نظرة الناس الواعية واللاواعية للبيئة المحيطة.

ويعتمد عمل الفنان علي تحليل و تجارب ثقافة عالم الديجيتال الذي يتحكم ويؤثر على كل ما حولنا،  يدعونا الفنان الي رحلة بصرية داخل أعماله المختلفة.

و يعد الفن التشكيلي واحد الفنون الجميلة والتي تضم الموسيقى والعمارة والشعر، أما ما يخرج عن الفنون التشكيلية فهو الرسم بالألوان المائية والزيتية والتصوير الفوتوغرافي والنحت والجرافيك. 

وتعددت أشكال  الفن التشكيلي وهي أربعة أشكال فنية رئيسيّة للفن التشكيلي، أو الفن البصري، التصوير الرسم، أو ما يُعرف بالتصوير الزيتي. النحت. الفن المعماري.

أما عن أهم مدارس الفن التشكيلي فهي المدارس الحقيقية: ومن خلالها يتم نقل الواقع الموجود على هيئة فن، المدرسة الانطباعية: بدأت هذه المرحلة الفنيّة بخروج فنان من غرفته إلى الطبيعة حاملاً مرسمه لرسم أشياء في الطبيعة الخارجيّة، المدرسة الانطباعية الجديدة أو ما بعد الانطباعية: هي مزيج من المدارس الانطباعيّة، والواقعيّة ولكن بأسلوب حديث، حيث بحث الفنانين عن الأصالة والعمق.

قاعة المشربية للفن المعاصر الفنان الشاب عمرو علي نشأة الكتلة فنان بصري معرضه الخاص الأول

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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