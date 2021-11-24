الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الخميس، طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على كل الأنحاء.

حالة الطقس غدًا

وتتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 25 16

الإسكندرية 24 14

وادي النطرون 24 15

طنطا 25 16

شبين الكوم 25 16

دمنهور 25 15

بلطيم 24 16

مطروح 23 14

السلوم 22 14

سيوة 25 11

بورسعيد 24 15

دمياط 24 15

الزقازيق 25 16

المنصورة 25 15

الإسماعيلية 25 12

السويس 26 13

العريش 24 15

رفح 23 15

رأس سدر 23 15

نخل 21 08

نويبع 22 16

طابا 24 16

كاترين 20 08

الطور 25 12

شرم الشيخ 28 20

الغردقة 28 18

مرسى علم 27 19

الفيوم 25 15

بني سويف 25 14

المنيا 26 13

أسيوط 26 12

سوهاج 26 12

قنا 27 12

الأقصر 28 12

أسوان 29 13

إدفو 29 12

أبوسمبل 29 12

الوادي الجديد 27 11

شلاتين 27 17

أبو رماد 26 18

حلايب 25 18

رأس حدربة 25 19



أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:



العظمى الصغرى

مكة 33 22

المدينة 32 18

الرياض 27 17

المنامة 27 22

أبو ظبي 29 23

الدوحة 30 21

الكويت 25 13

دمشق 20 06

بيروت 23 19

عمان 19 10

القدس 19 11

غزة 23 15

بغداد 23 11

مسقط 28 24

صنعاء 22 09

الخرطوم 34 20

طرابلس 25 14

تونس 20 10

الجزائر 15 13

الرباط 17 10