الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

موعد حفل افتتاح طريق الكباش والقنوات الناقلة للاحتفال

طريق الكباش
طريق الكباش

موعد حفل افتتاح طريق الكباش والقنوات الناقلة من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل حاليا وتتصدر القائمة البحثية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد إقامة الحفل ومعلومات تاريخية عن طريق الكباش بمحافظة الأقصر وأهمية الحدث سياحيا في السوق المصري.

موعد حفل افتتاح طريق الكباش والقنوات الناقلة

تقيم وزارة السياحة والآثار حفلا عالميا بمناسبة افتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر غدًا الخميس الموافق 25 نوفمبر 2021، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا على غرار حفل نقل المومياوات من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي في الفسطاط الذي أبهر العالم من عدة أشهر فقط تهدف حفل الافتتاح الترويج لجمال مصر وعودة مدينة الأقصر إلى قائمة المدن السياحية الهامة في العالم ووضعها مرة أخرى على خارطة السياحة العالمية حيث تم الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع الرئيسية والميادين العامة وينقل الحدث العديد من القنوات العالمية على رأسهم شبكة أى بي سي الأمريكية.

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معلومات تاريخية عن طريق الكباش بمحافظة الأقصر

يبلغ طول طريق الكباش الواقع بين معبد الأقصر ومعبد الكرنك في مدينة طيبة القديمة قرابة 2700 مترا يضم تماثيل من الأسر المختلفة  يبلغ عددها 1200 تمثالا لكل من آمون رع وأبو الهول لذلك تم إطلاق عليه قديما اسم "وات نثر" يعنى طريق الإله وكان يقام فيه احتفالات أعياد " الأوبت" وهو أعياد الحصاد عند المصريين القدماء والتي تقام خلال شهور (سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر) وكانت تقام تماثيل الكباش على هيئتين الأولى على شكل جسم أسد ورأس إنسان كتمثال "أبو الهول" والثانية على شكل جسم الكبش ورأس كبش كرمز من رموز الإله " أمون رع".

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أهمية افتتاح طريق الكباش

موعد حفل افتتاح طريق الكباش والقنوات الناقلة والأهمية السياحية للحدث من أكثر التساؤلات التي تشغل بال الكثير من المواطنين حاليا حيث يمثل طريق الكباش إحياء لممر تاريخي يبلغ من العمر أكثر من 3 آلاف سنة والترويج لها عبر وسائل الإعلام العالمية يعد فتح جديد في مجال السياحة المصرية لتعود إلى الصدارة مرة أخرى.

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وائل لطفي

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