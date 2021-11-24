ضبط 1291 قضية تموينية خلال 24 ساعة

أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1291 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

تم ضبط 6.5 طن "مفروم دواجن" بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لحوم بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

كما تم ضبط 4.5 طن "دواجن ومقطعاتها " بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بمحافظة القليوبية.

كما تم ضبط 4.25 طن "أسماك مدخنة – ملح طعام" معبأة داخل عبوات وشكائر بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأسماك المدخنة بمحافظة الغربية.

كما تم ضبط 2,55 طن "لحوم مجمدة - دهون حيوانية" بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لحوم بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

كما تم ضبط 2,12 طن "لحوم مجمدة" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وبها سائل انفصالي دموي، 195 كيلو جرام "مقطعات لحوم" بدون مستندات "مجهولة المصدر" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

كما تم ضبط 71,5 طن "ملح طعام" بدون مستندات مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية "متحجر" ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة بالشرقية.

كما تم ضبط 50 طن "مخللات" معبأة داخل براميل بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج المخللات بدون ترخيص بمحافظة البحيرة.

كما تم ضبط 58560 عبوة "تونه - عصائر" بدون مستندات "مجهولة المصدر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن للسلع الغذائية بمحافظة سوهاج.

كما تم ضبط 35 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين تم تجميعها للاستيلاء على الدعم المقرر لها وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخبز بلدى بمحافظة الدقهلية.

كما تم ضبط مديرى محطتين لتموين السيارات بمحافظة الشرقية، لعدم احتفاظهما برخصة إدارة وتشغيل المحطتين وتصرفهما فى 567000 لتر "سولار – بنزين 92، 80، ببيعها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، وتجميعهما 24700 لتر "سولار – بنزين 80" للإتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط 23000 قرص أدوية لعلاج "التخسيس – منشطات" مهربة جمركياً وغير مسجلة بالجهات المختصة ومحظور تداولها بالأسواق وبدون مستندات "مجهولة المصدر" وذات آثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن إحدى الصيدليات بمحافظة الجيزة.

كما تم ضبط 25 طن "فول صويا - قشر أرز" مستلزمات إنتاج معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر، 5 طن "أعلاف حيوانية" منتج نهائي معبأة داخل شكائر مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وذات آثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية.

كما تم ضبط 7٫5 طن "أسمدة زراعية" معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعى وذات آثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة الشرقية.