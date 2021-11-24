الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وحدة التأهيل النفسي والتدريب بجامعة السويس تفتتح دورة تأهيل أخصائي التخاطب

افتتاح دورة جامعة
افتتاح دورة جامعة السويس

افتتح رئيس جامعة السويس الدكتور السيد عبد العظيم الشرقاوي، الدورة التدريبية الأولى لوحدة التأهيل النفسي والتدريب التابعة لمركز تأهيل الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بكلية الآداب.

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افتتاح دورة جامعة السويس

وقال "الشرقاوي" خلال كلمته بالندوة الافتتاحية والتي أقيمت بقاعة الندوات بكلية الثروة السمكية بجامعة السويس، إن هذا المركز أحد الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة بالقرار الوزاري الصادر في 24-10-2018 لتقديم خدمات للمجتمع المحيط بالجامعة فيما يتعلق بمجالات التدريب والتأهيل سواء للطلاب بالجامعة أو الخريجين بما يسهم في تأهيلهم لمواكبة متطلبات سوق العمل.

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افتتاح دورة جامعة السويس

ووجه عميد الكلية الشكر  للاستاذ الدكتور أسامة قدور عميد كلية الثروة السمكية لاستضافة الكلية للدورة متمنيا للجميع أقصى استفادة من الدورة.

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افتتاح دورة جامعة السويس

جدير بالذكر أن وحدة التأهيل النفسي وتنمية المهارات بجامعة السويس التابعة لمركز تأهيل الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين تقدم عددا كبيرا من الدورات التدريبية لمختلف طلاب الجامعة وأبناء محافظة السويس في مجال التدريب والتأهيل النفسي والاجتماعي سواء للمهتمين أو المتخصصين أو العاملين في مجال القطاع الحكومي أو الخاص.

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افتتاح دورة جامعة السويس
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افتتاح دورة جامعة السويس
تعاون طلاب محافظة امتحانات اجتماع تنمية السويس العلاقات العامة جامعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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