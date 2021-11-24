الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إعلان تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب منطقة كفر الشيخ الأزهرية

الاتحاد الطلابي
الاتحاد الطلابي

قام مكتب التربية الاجتماعية للبنين بإدارة رعاية طلاب المنطقة الأزهرية بكفر الشيخ ، بإجراء انتخابات تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد الطلاب على مستوى المنطقة، من خلال استدعاء الأمين والأمين المساعد بالمعاهد الثانوية للبنين، وتوزيع الترشيحات على المناصب، وإجراء التصويت عليها لمعرفة الفائز بالأغلبية من قبل باقي الزملاء الحاضرين، وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية.

وقد أجريت الانتخابات بإحدى قاعات معهد كفرالشيخ الثانوي، وجاءت نتائج التصويت على مقعد أمين اتحاد طلاب المنطقة للطالب فارس محمد فاروق بدران بمعهد كفر الشيخ النموذجي، وفاز بمنصب الأمين المساعد الطالب عبدالرحمن علي سيد أحمد، بمعهد منشأة عباس بإدارة سيدي سالم التعليمية الأزهرية.

بينما جاءت نتائج التصويت للفائزين على مقعد المقررين كالتالي: المقرر الثقافي والديني الطالب زياد فريد حسن العوضي بمعهد منشأة عباس الثانوي التابع لإدارة سيدي سالم التعليمية الأزهرية، وفي مقعد المقرر الفني فاز الطالب أحمد الشاملي زكريا عطية، بمعهد الوزارية الثانوي بإدارة الرياض التعليمية الأزهرية.

وفاز بمنصب المقرر العلمي الطالب عبدالله ابراهيم محمد الخولي، بمعهد سنهور المدينة بإدارة دسوق التعليمية الأزهرية، وأما منصب المقرر الرياضي فاز به الطالب معاذ عماد صلاح السبكي، بمعهد كفر الشيخ النموذجي الثانوي.

بينما فاز بمنصب المقرر الاجتماعي الطالب عبدالرحمن رضا محمد مرسي، بمعهد فرج الكبرى بإدارة الرياض التعليمية الأزهرية.

أزهر طلاب اتحاد كفر الشيخ المنطقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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