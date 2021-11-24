الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات سائق «توكتوك» حرق شابًا بالبساتين: «عاكس خطيبتي»

إشعال النيران
إشعال النيران

تواصل نيابة البساتين الجزئية، اليوم الأربعاء، تحقيقات موسعة في واقعة اتهام عامل بإشعال النيران في شخص عاكس خطيبته في الشارع.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة مؤكدًا أن خطيبته أبلغته بأن الشخص عاكسها في الشارع، فاستشاط غيظه وقرر الانتقام منه وتوجه له، وقام بتعبئة بنزين من “التوك توك” ملكه وسكبه على المجني عليه وأشعل النار به "بولاعة" وردد في الشارع "اللى يعاكس خطيبتي أولع فيه".

ورد بلاغًا من الأهالي بوجود مشاجرة وإصابة أحد الأشخاص بحروق، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين شخصين "أحدهما مصابًا بحروق بأماكن متفرقة وتم نقله للمستشفى"، بسبب سابقة قيام المصاب بمعاكسة خطيبة الآخر.

تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخيـر بالتحصـل على كمية من البنزين من مركبة "التوك توك" قيادته، وسكبها على المجني عليه وأضرم النيران باستخدام قداحة مما أدى لحدوث ما به من إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق، وقررت النيابة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

نيابة البساتين الجزئية شخص عاكس المتهم تحريات المباحث الانتقام التوك توك بنزين

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الرجل الأصفر

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