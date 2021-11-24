رئيس الوزراء الباكستانى: تعزيز النشاط الاقتصادى أولوية لبلادنا

قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إن الحكومة تتخذ خطوات تمنح الأولوية لتعزيز النشاط الاقتصادي في البلاد، مع التركيز على زيادة الاستثمارات في التصدير بهدف إتاحة فرص عمل.



وذكرت صحيفة إكسبريس تريبيون الباكستانية، اليوم الأربعاء، أن خان قد تلقى- خلال اجتماع لمجلس الوزراء- إحاطة تفصيلية حول التقدم المحرز في المرحلة الثانية من الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني .



وأضاف : "تعمل جميع المؤسسات الحكومية معًا لتوفير بيئة مواتية للمستثمرين"، مشيرًا إلى أن الحكومة تتخذ خطوات لتسريع العمل في المرحلة الثانية من الممر الاقتصادي.



يذكر أنه اندلعت احتجاجات في مناطق من باكستان في الأسابيع الأخيرة، حيث يشعر أصحاب المتاجر والأعمال بضغوط أزمة العرض والتضخم ، إلى جانب ديون حكومية طويلة الأمد.

وعلى صعيد آخر، قال مستشار الأمن القومي الباكستاني، مؤيد يوسف، إن باكستان تريد شراكات اقتصادية واستثمارات من الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن باكستان شهدت تحت قيادة رئيس الوزراء عمران خان تحولًا، وغيرت أولوياتها من الجغرافيا السياسية إلى الجغرافيا الاقتصادية .

جاء ذلك خلال اجتماع مؤيد يوسف، الثلاثاء، في إسلام آباد مع وفد أمريكي زائر يتألف من ستة أعضاء بقيادة رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي جريجوري ويلدون ميكس.

وجرى خلال اللقاء- حسب صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية- بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك والوضع الأمني ​​الراهن في أفغانستان والتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وقال مستشار الأمن القومي الباكستاني: "تركز باكستان على تعزيز موقعها الجغرافي الاقتصادي من خلال الشراكة مع العالم في إطار نموذج الأمن الاقتصادي".

وأكد أن الشركات الأمريكية التي تقوم بأعمال تجارية ناجحة في باكستان تصب في مصلحة البلدين .

وحول الوضع السائد في أفغانستان، أعرب يوسف عن قلقه العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في الدولة التي مزقتها الحرب، حيث يخشى ما يقرب من 60 في المائة من السكان المجاعة.