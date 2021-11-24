الأربعاء 24 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء الباكستانى: تعزيز النشاط الاقتصادى أولوية لبلادنا

عمران خان
عمران خان

قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إن الحكومة تتخذ خطوات تمنح الأولوية لتعزيز النشاط الاقتصادي في البلاد، مع التركيز على زيادة الاستثمارات في التصدير بهدف إتاحة فرص عمل.


وذكرت صحيفة إكسبريس تريبيون الباكستانية، اليوم الأربعاء، أن خان قد تلقى- خلال اجتماع لمجلس الوزراء- إحاطة تفصيلية حول التقدم المحرز في المرحلة الثانية من الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني .


وأضاف : "تعمل جميع المؤسسات الحكومية معًا لتوفير بيئة مواتية للمستثمرين"، مشيرًا إلى أن الحكومة تتخذ خطوات لتسريع العمل في المرحلة الثانية من الممر الاقتصادي.


يذكر أنه اندلعت احتجاجات في مناطق من باكستان في الأسابيع الأخيرة، حيث يشعر أصحاب المتاجر والأعمال بضغوط أزمة العرض والتضخم ، إلى جانب ديون حكومية طويلة الأمد.

وعلى صعيد آخر، قال مستشار الأمن القومي الباكستاني، مؤيد يوسف، إن باكستان تريد شراكات اقتصادية واستثمارات من الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن باكستان شهدت تحت قيادة رئيس الوزراء عمران خان تحولًا، وغيرت أولوياتها من الجغرافيا السياسية إلى الجغرافيا الاقتصادية .

جاء ذلك خلال اجتماع مؤيد يوسف، الثلاثاء، في إسلام آباد مع وفد أمريكي زائر يتألف من ستة أعضاء بقيادة رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي جريجوري ويلدون ميكس.

وجرى خلال اللقاء- حسب صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية- بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك والوضع الأمني ​​الراهن في أفغانستان والتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وقال مستشار الأمن القومي الباكستاني: "تركز باكستان على تعزيز موقعها الجغرافي الاقتصادي من خلال الشراكة مع العالم في إطار نموذج الأمن الاقتصادي". 

وأكد أن الشركات الأمريكية التي تقوم بأعمال تجارية ناجحة في باكستان تصب في مصلحة البلدين .

وحول الوضع السائد في أفغانستان، أعرب يوسف عن قلقه العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في الدولة التي مزقتها الحرب، حيث يخشى ما يقرب من 60 في المائة من السكان المجاعة.

اسلام اباد باكستان الوزراء الباكستاني

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

«عبدالغفار»: الموافقة على استخدام الجرعة الثالثة ضد كورونا لـ4 فئات

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2021

بلاغ للنائب العام ضد الفنانة مها أحمد بسبب «حوار ميجو»

«التأمين الصحى الشامل»: بدء المنظومة الجديدة بمحافظات المرحلة الثانية فى يونيو

هانى شاكر يعلن إيقاف محمد رمضان عن الغناء

حقيقة انتشار أدوية بيطرية مغشوشة في الأسواق نتيجة غياب الرقابة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

ليست معركة.. وليسوا فرسانًا

وائل لطفي

بعضهم جدير بكراهية الناس

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وإفريقيا

حسين دعسة

ملك الأردن في جولة خليجية: "القدس العربية" قبل إعلان النوايا لمشاريع المياه والطاقة!

محمود الشربيني

أخطأ نجيب.. وأصاب نجيب! (1-2)

منى رجب

الأقصر تتجمل بافتتاح طريق المواكب الملكية الفرعونية

وائل لطفي

ادعم الجزويت

ماجد حبته

صدام «الأئمة» فى فرنسا

صور

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

عزاء سهير البابلى بحضور نجوم الفن

أحمد مرتضى منصور يصل إلى نادى الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

مقابر الأرقام.. جثث لم تُدفن وجِراح لا تلتئم لم يعرفها إلا الفلسطينيون

أزمة الأصدقاء.. هل تشتد الخلافات بين إسرائيل وأمريكا بسبب إيران؟

التحرير الفلسطينية: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى تجاوزت كل الخطوط الحمراء