شركة روسية: وقف إمدادات الغاز عن مولدوفا فى غضون 48 ساعة

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، أنها لم تتسلم بعد المدفوعات الخاصة من دولة مولدوفا مقابل كميات الغاز الروسي، مشيرة إلى توقف إمدادات الغاز عنها في غضون 48 ساعة.

وقال الممثل الرسمي للشركة الروسية، سيرجي كوبريانوف، في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "لم نتسلم بعد الدفعة الحالية مقابل الغاز لدولة مولدوفا، في حين أن الموعد النهائي للدفع ينتهي اليوم".

وأضاف كوبريانوف: أن "شركة غازبروم ستوقف إمدادات الغاز عن مولدوفا في غضون 48 ساعة، إذا لم تتسلم المدفوعات المستحقة عن الإمدادات الأخيرة".

وكان رئيس شركة "غازبروم" الروسية، أليكسي ميللر، التقى مؤخرًا مع كل من نائب رئيس الوزراء المولدوفي، أندريه سبينو ورئيس مجلس إدارة شركة "مولدوفا غاز" فاديم شيبان، لبحث إبرام عقد جديد لتزويد هذه الدولة بالغاز، معلنًا أن مولدوفا مدينة لروسيا بـ709 ملايين دولار مقابل إمدادات غاز.

وفي سبتمبر الماضي، لم تتمكن مولدوفا من استكمال المفاوضات بشأن عقد جديد لتوريد الغاز الروسي، وفي تلك المفاوضات، سعت مولدوفا للحصول على خصم على الغاز.

وخلال هذه الفترة، لم تتمكن شركة "جازبروم" من ملء خط الأنابيب الذي يمر عبر أراضي أوكرانيا بالكامل، وتم توفير الغاز لمولدوفا بنفس الحجم مثل العام الماضي، والتي شكلت 67 في المائة من استهلاك اليوم، وفي هذه الحالة، فرض البرلمان المولدوفي حالة الطوارئ من 22 أكتوبر إلى 20 نوفمبر.

واتفق الطرفان الأسبوع الماضي على تمديد عقد توريد الغاز لمدة خمس سنوات، وكذلك سداد الديون، وعقب ذلك، استؤنفت إمدادات الغاز الروسي للجمهورية بالكامل.

ووفقًا لنتائج المحادثات، قال نائب رئيس الوزراء المولدوفي، أندريه سبينو، إن سعر الغاز الجديد للجمهورية في نوفمبر سيكون 450 دولارًا لكل ألف متر مكعب، وسيختلف اعتمادًا على وضع السوق، ومع ذلك، عندما مدد الطرفان العقد لفترة المفاوضات في أكتوبر، دفعت الجمهورية 790 دولارًا لكل ألف متر مكعب من الغاز.