الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تسيير 88 رحلة جوية سياحية بمطار الغردقة اليوم

مطار الغردقة
مطار الغردقة

تستقبل صالات السفر والوصول الدولية والداخلية  بمطار الغردقة الدولي، طوال اليوم الأربعاء ، 88 رحلة جوية (دولية وداخلية وتجارية) لنقل 15 ألف راكب بمختلف الجنسيات، ويتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة، في ظل استمرار الظروف الصحية الصعبة التي تشهدها جميع دول العالم في الوقت الراهن.

وتواصل السلطات المختصة بمطار الغردقة الدولي اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم، ووفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الأياتا"، ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.

وتولي وزارة الطيران المدني المصري اهتمامًا كبيرًا بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية والسياحية مختلفة الجنسيات، عبر تذليل كافة العقبات وحل المشكلات التي ربما تعوق الحركة الجوية والركابية بالمطارات المصرية، في ظل الصراع الشرس في سوق النقل الجوية العالمية.

وتشهد كافة المطارات المصرية السياحية والإقليمية والرئيسية خلال الفترة الحالية زيادة كبيرة في معدلات التشغيل الجوية والركابية مختلف الجنسيات، تزامنًا مع بداية الفصل الشتوي، والذي من المتوقع أن يشهد هذا العالم زيادة كبيرة عبر مختلف شركات الطيران العربية والأجنبية والإفريقية والمصرية، والقادمة من مختلف دول العالم، في ظل التجهيزات الضخمة والإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها منظومة الطيران المدني المصري حاليًا.

مطار الغردقة الدولي التدابير الاحترازية والوقائية منظمة الصحة العالمية الاتحاد الدولي للنقل الجوي أطقم الطائرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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