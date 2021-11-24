مرتضي منصور يبدأ المؤتمر الصحفي بعد عودته لرئاسة الزمالك

انطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفي للمستشار مرتضى منصور، والذي يعقد في مكتبه، وذلك في أول ظهور له بعد عودته لرئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك.

وكان “منصور”، قد أعلن عن تأجيل مؤتمره الذي يعقد اليوم الأربعاء؛ بسبب صلاة الظهر، وأبلغ مسئولي مكتب المستشار الصحفيين المتواجدين بذلك.

يذكر أنه وصل، عصر أمس الثلاثاء، أحمد مرتضى منصور برفقه محمود خالد المستشار الفني للنادي، واتبعه وصول باقي أعضاء مجلس الإدارة، المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس النادي، اللواء علاء مقلد القائم بأعمال المدير التنفيذي، شريف حسين المدير التنفيذي، المهندس هاني زادة عضو مجلس الإدارة، لتنفيذ قرار أشرف صحبي وزير الشباب والرياضة، بعودة مجلس إدارة الزمالك الذي تم تجميده منذ عام مضى بكامل هيئته برئاسة المستشار مرتضى منصور.

هذا إلى جانب باقي تشكيل المجلس، وهم: المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي، أحمد مرتضى منصور، والمهندس هاني زادة، والمستشار محمود العسال، وشريف حسين، والمستشار القانوني محمود خالد، أعضاء مجلس إدارة الزمالك، إلى مقر القلعة البيضاء في ميت عقبة، لتسلم النادي بعد انتهاء اللجنة المعنية من وزارة الرياضة من أعمالها.

من جانبه، قال هاني زادة، إن قرار المحكمة رد الاعتبار إلى مجلس إدارة نادي الزمالك، مشددا على تقديره لدور المستشار مرتضى منصور وصبره خلال المدة الماضية.

وفي السياق نفسه، أشار المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس النادي، إلى أن أصعب ما يواجه المجلس هو استعادة الوضع الطبيعي لنادي الزمالك، إضافة إلى الاهتمام بفرق الكرة، واستعادة بريقها، إضافة إلى ملفات التجديد للاعبين وهي أصعب المهام في هذه الفترة.

وعقب وصول أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك إلى مقر ميت عقبة، استقبله لاعبي الفريق الأول بحفاوة بالغة، ووقفوا معه للترحيب بعودته مع مجلس إدارة مرتضى منصور قبل صعودهم إلى حافلة الفريق ودخولهم في معسكر مغلق؛ استعدادًا لمباراتهم أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري الممتاز.