مكتبة على التروسيكل.. محمد فهيم أول بائع كتب متنقل بكفر الشيخ

يقف صامتًا بالقرب من جامعة كفر الشيخ على بداية أحد الشوارع في شكل منمق ومظهر هادئ يتوسط العديد من الكتب والروايات إنه محمد فهيم صاحب أول مكتبة متنقلة ومتحركة للكتب في كفر الشيخ.

أنشأ محمد صاحب الـ30 عامًا، مكتبته علي "تروسيكل" لبيع الكتب منذ 8 أعوام يتنقل بها لبيعها للمواطنين وخاصة الشباب حيث باتت هي عمله الرئيسي ومصدر دخله الوحيد بعد تخرجه من معهد البصريات، ودفعه شغفه وحبه للقراءة والكتب إلي هذا المشروع رغم قلة دخله في أحيان كثيرة ولكن حب الكتب يجعله يتجاوز أي شيئ ويستمر في التحرك بمكتبته وبيع الكتب والروايات.

يقول محمد فهيم، خلال حديثه لـ"الدستور": كنت في البداية أعمل بائع في أحد المكتبات ووقتها اكتشفت حبي للكتب والقراءة فأحببت المجال للغاية وقررت التمسك به طوال حياتي رغم التحاقي بدراسة "البصريات" ولكنني صممت أن أترك مجالي واتفرغ للكتب والتعمق أكثر وبعد تخرجي قمت بشراء "تروسيكل" وقمت بتقفيله وأحضرت الكتب والروايات المختلفة وصنعت منه مكتبة متنقلة أتحرك بها لبيع الكتب في كل مكان وسميت مكتبتي "كتابك عندنا" لأكون أول من يصنع ذلك في كفر الشيخ.

وتابع: في البداية كان الأمر مستغربًا من قبل الكثيرين ولكن مع الوقت تعودوا على وجودي فأصبحوا يقتربوا مني ويسألونني عن ما يحتاجوه من كتب ومع الوقت أصبحوا زبائن لي وأصبحت معروفًا وخاصة للشباب طلبة الجامعات الذين يأتون لي من وقت لأخر للسؤال عن الروايات الجديدة، لافتًا إلى أن العائد المادي من مكتبته متوسط يستطيع أن يغطي نفقاته المكونة من زوجته وطفليه ولكنه راضيًا للغاية من ذلك لأنه يعمل في المجال الذي يحبه.

وأضاف فهيم: “معرض الكتاب الدولي الذي يقام سنويا بالقاهرة هو موسم لي أيضًا هنا في كفر الشيخ فالكثير يسألني عن الكتب التي تباع هناك ومؤلفيها ودائمًا أعمل علي اقتنائها وعمل عروض مخفضة على الكتب بمناسبة معرض الكتاب، والإقبال باقي أشهر العام يكون متوسطًا”.

وأوضح صاحب أول مكتبة متنقلة، أنه سيورث حب الكتب لطفله الذي مازال يبلغ من العمر عام واحد لقيمتها الكبيرة في التأثير على نشأته وسلوكه، لافتًا أنه يتمنى أن يكبر مشروعه وتتحول مكتبة التروسيكل إلى مكتبة كبيرة فيها جميع أنواع الكتب والروايات.