الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل ضبط 3 متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار في المرج

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، القبض على 3 أشخاص أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة المرج.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج قيام 3 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملك أحدهم كائن بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبطهم حال تواجدهم داخل العقار، وعثر على “حفرة ، أدوات الحفر والتنقيب”. 

بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

المرج الحفر والتنقيب الاثار أشخاص مديرية امن القاهرة عقار

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