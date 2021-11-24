تفاصيل ضبط 3 متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار في المرج

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، القبض على 3 أشخاص أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة المرج.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج قيام 3 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملك أحدهم كائن بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبطهم حال تواجدهم داخل العقار، وعثر على “حفرة ، أدوات الحفر والتنقيب”.

بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.