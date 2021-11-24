الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

حملات مكبرة لإزالة تعديات على أملاك الدولة بالتل الكبير في الإسماعيلية

حملات مكبرة لإزالة
حملات مكبرة لإزالة تعديات

قال اللواء محمد أنيس، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير نفذت حملة مكبرة لإزالة التعديات بحضور أحمد العايدي، رئيس المركز والمدينة وعددًا من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، بناءً على توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، بالتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالته في مهده وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة حيال المتعديين وتنفيذًا لأعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على تلك الأراضي.

أضاف، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن إزالة 7 حالات تعدٍ واستيلاء على مساحة 2053.80 متر مربع بولاية هيئة الأوقاف بالمركز والمدينة، بالإضافة إلى إزالة 4 حالات تعدٍ على مساحة 365 متر مربع بولاية المحافظة بالمركز والمدينة حيث قاموا المتعديين ببناء أسوار ومنازل غير مكتملة وغير مأهولة بالسكان وعلى الفور تمت الإزالة لكافة الحالات. 

وتابع "أنيس"، أن محافظ الإسماعيلية شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة الميدانية لكافة أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة وحمايتها مع أي تعدٍ واستردادها واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وذلك حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون على أرض المحافظة.

وقد أكد محافظ الإسماعيلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات الميدانية لمتابعة كافة أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية الواقعة بنطاق المحافظة واستردادها واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة وذلك حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون على أرض المحافظة.

وأكد محافظ الإسماعيلية، استمرار المتابعة الميدانية لكافة أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، وذلك للتصدي الحازم لأية تعديات، وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والصارمة تجاه من تسول له نفسه التعدي على تلك الأراضي.

وشدد محافظ الإسماعيلية على متابعته المستمرة واليومية لأعمال الموجة 18 من حملة إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وإزالتها في مهدها، والتصدي بكل حزم وأكد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من تسول له نفسه، على التعدي على أراضى أملاك دولة.

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