السيطرة على حريق هائل بوحدة سكنية في أسيوط (صور)

شب حريق هائل بوحدة سكنية بالدور الخامس بإحدى العمارات بالتمليك البحري بمدينة الأربعين دائرة حي غرب أسيوط وتم السيطرة علي الحريق من قبل قوات الحماية المدنية.

كان تلقى اللواء دكتور عمرو السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطاراً من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق بأحد الوحدات السكنية بمدينة الأربعين دائرة القسم.

حريق وحدة سكنية بأسيوط

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف وقوات الحماية المدنية ومأمور قسم شرطة أول ومحمد بشير رئيس حى غرب وتبين حريق بوحدة سكنية بالدور الخامس باحدى العمارات بالتمليك البحرى بجوار حلوانى الرضا بمدينة الأربعين بحى غرب أسيوط.

وعلي الفور تم فرض كردون أمني بالمنطقة والتنسيق مع شركات الغاز الطبيعي والكهرباء وتم فصل التيار الكهربائي بالمنطقة والغاز الطبيعي تمهيداً لتدخل قوات الحماية المدنية ومحاولة السيطرة علي الحريق.

حريق وحدة سكنية بأسيوط

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالتعاون مع رجال حي غرب أسيوط من السيطرة علي الحريق ومنع انتشاره إلي الوحدات السكنية المجاورة وإخماد النيران وتم الإطفاء والتبريد دون وجود خسائر بشرية ونتج عن الحريق تفحم غرفة النوم بالكامل وجاري حصر التلفيات.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض علي النيابة العامة لتباشر التحقيقات حول الواقعة ومعرفة أسباب الحريق.

حريق وحدة سكنية بأسيوط

في نفس الوقت أكد محمد بشير إن رجال حي غرب أسيوط مستمرون في أعمال تجميل المناطق الجانبية والشوارع الضيقة ضمن أولويات تطوير الحي ورفع كافة المخلفات والمعوقات لرفع وتجميل المنطقة بالكامل وتسويه الشوارع وتأتي حملات التجديد والتطوير ضمن خطة الحي الموضوعة من أجل تطوير مناطق وشوارع الحي وخصوصا المناطق الجانبية التي تحتاج للتطوير ورفع مخلفات الشوارع في ظل سياسة الحي لتطوير ورفع كفاءة الحي كاملا لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

حريق وحدة سكنية بأسيوط

حريق وحدة سكنية بأسيوط