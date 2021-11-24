«طبيب الغلابة»..قصيدة للشاعر عبد الوهاب هديب في محبة الراحل محمد مشالي

يحل الشاعر السوري عبد الوهاب هديب٬ في السادسة من مساء اليوم٬ بضيافة برنامج «اقرأ معانا»، الذي يبث أون لاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على «يوتيوب»، وتنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة «كل يوم شاعر»، ومن المقرر أن يقرأ «هديب» قصيدة تحت عنوان:"طبيب الغلابة".

ويهدي الشاعرعبد الوهاب هديب، قصيدته إلي الراحل محمد مشالي، الذي اشتهر بلقب طبيب الغلابة، نظرا لمساهماته الخيرية في علاج الفقراء.

ويقول “هديب” في قصيدته" :

ـ عشرُ جنيهاتٍ تكفي

كي تداوي العليلَ يا سيِّدي

جُرحي .. و بؤسَ أيَّامي

وانكساراتي

-بَرَكَةٌ ياولدي

-خمسةٌ ياسيدي

-فضلٌ ونعمة

لاتملكُ مالاً ؟

حسناً ..

دعوةٌ منك تكفي

أيُّها الكريم.

في سياق متصل، تبث في السابعة مساء اليوم أيضا، احتفالية أونلاين، عبر الصفحة الرسمية لزمانة المؤتمرات بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، للاحتفاء بالتجربة النقدية والفكرية للناقد والمفكر السعودي الدكتورعبد الله الغذامي، عبر تطبيق زووم.

وتقام الاحتفالية ضمن فعاليات سلسلة الاحتفاء بالتجارب النقدية والفكرية لكبار النقاد المصريين والعرب ويتم خلالها الاحتفاء بالتجربة الفكرية والأكاديمية للناقد السعودي والكاتب الكبير الأستاذ الدكتور عبد الله الغذامي، والتي تنظمها لجنة الدراسات الأدبية والنقدية، برئاسة الدكتور عبد الرحيم الكردي- مقرر لجنة الدراسات الأدبية والنقدية بالمجلس.

ويدير اللقاء الناقد الدكتور مصطفى الضبع، ويشارك كل من: الناقد والكاتب دكتور عبد الله الغذامي، الناقد الكاتب سيد الوكيل، دكتور أحمد درويش، دكتور محمد حسن عبد الله، دكتور محمد الشحات، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الدراسات الأدبية والنقدية.

عبد الله الغذامي، ناقد وكاتب وأكاديمي سعودي، صدر له العديد من المؤلفات والدراسات النقدية والأدبية، منها:"الخطيئة والتكفير من البنيوية إلي التشريحية" عام 1985 وفي عام 1997 قدمت الهيئة المصرية العامة للكتاب، طبعة مصرية من الكتاب. كما نشرت له أيضا الهيئة المصرية العامة للكتاب، كتاب آخر بعنوان "بحث في الجذور العربية لموسيقى الشعر الحديث" في عام 1987 ــ كتاب "تشريح النص.. مقاربات تشريحية لنصوص شعرية معاصرة" وصدر في عام 1987 عن دار الطليعة في بيروت.

كتاب "الموقف من الحداثة من قبل دار البلاد في جدة" وصدر في عام 1992 ــ كتاب "الكتابة ضد الكتابة" ــ كتاب "القصيدة والنص المضاد" ــ "رحلة إلى جمهورية النظرية.. مقاربات لقراءة وجه أمريكا الثقافي" ــ "المشاكلة والاختلاف.. قراءة في النظرية النقدية العربية وبحث في الشبيه المختلف".

كتاب "الجهنية.. في لغة النساء وحكاياتهم" وصدر في عام 2012 ــ "نقد ثقافي أم نقد أدبي" بالاشتراك مع عبد النبي اصطيف، وكتاب "ثقافة التويتر.. حرية التعبير أم مسؤولية التعبير" وصدر في عام 2016.