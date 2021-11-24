قناة هندية: افتتاح طريق الكباش إنجازًا ثقافيًا هائلاً لمصر

قالت قناة Republic World التليفزيونية الهندية، إن مصر تستعد أخيرا لافتتاح طريق الكباش أمام العالم أجمع في حفل وصفته بأنه "سيكون رائعا"، معتبرة أن الحدث يمثل "إنجازًا ثقافيًا هائلاً لمصر إلى جانب أنه يمنح الفرصة بدراسة الحضارة المصرية القديمة" لكل المهتمين بالآثار والحضارات في كل أرجاء المعمورة.

ولفتت إلى أن "عملية ترميم طريق الكباش أخذت سنوات من العمل الشاق والجاد، وتأتي ضمن المبادرات العديدة التي اتخذتها الحكومة المصرية لإحياء جاذبية مصر السياحية بعد تفشي فيروس كورونا.

وأضافت: "مصر خططت لبث حفل إعادة طريق الكباش الكبير المذهل الذي سيشمل عرضًا تاريخيا عالميا لا يقل روعة عن موكب المومياوات الملكية الذي عرض في أبريل 2021 بل سيكون أكثر روعة وجمالا منه"، مشيرا إلى أن وزارة السياحة تسعى بالفعل لإحياء جاذبية مصر السياحية بعد تفشي فيروس كورونا في العالم.

ونوهت إلى أن الاحتفالية ستأخذ طابع العالمية والإبهار وسيحضرها رؤساء وملوك من مختلف دول العالم وأعداد كبيرة من المسئولين الأجانب، وسفراء الدول بالقاهرة وستنقلها وسائل الإعلام العالمية، في مشهد يخطف الأنظار لعظمة آثار وكنوز مصر.

وأشارت إلى فكرة تشييد طريق الكباش جاءت في عصر الملك أمنحتب الثالث، تاسع فراعنة الأسرة الـ18، بينما قام الملك نختنبو الأول من ملوك الأسرة الثلاثين بتشييد الجزء المتبقي من الطريق، ولكن منذ ذلك الحين، دُفن تحت طبقات من الرمال لعدة قرون.

وسلطت وسائل الإعلام الدولية الضوء على استعداد مصر لافتتاح طريق المواكب الملكي المعروف باسم "طريق الكباش" في محافظة الأقصر، مؤكدة أن الاحتفالية ستكون ساحرة وفريدة وتجذب أنظار وأعين العالم أجمع إلى مصر وتبهره بسحر الحضارة المصرية الأصيلة وما تملكه من إمكانات ومقومات تاريخية وسياحية، مما يساهم بشكل كبير في تنشيط قطاع السياحة بأرض الفراعنة التي تحوي من كنوز ما زالت لم تبح بكل أسرارها بعد.