الكشف على 329 سيدة في أول أيام تنظيم الأسرة للصحة الإنجابية بجنوب سيناء

أعلن الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، عن انطلاق قافلة تنظيم الأسرة للصحة الإنجابية بجميع أحياء مدينة طور سيناء، خلال الفترة من 23 نوفمبر 2021 وحتى 25 نوفمبر 2021، والمنوطة بتقديم خدماتها بالفرق المتحركة والثابتة بالمدينة، بجميع أحيائها حيث توجهت سيارات تنظيم الأسرة لمناطق (الجبيل - توشكى - الوادى - النصر).

وتكمل خلال باقي الايام التوجه لجميع المناطق بالمدينة، وكذلك بعيادات الفرق الثابتة بوحدات المدينة (المركز الحضرى بتوشكى - مبنى رعاية الأمومة والطفولة أمام مبنى المديرية - الوحدة الصحية بالوادى - الوحدة الصحية بالجبيل - مركز طب أسرة الزهراء).

وأعلنت الدكتورة مها النمورى، مدير تنظيم الاسرة بالمديرية، أن إجمالى المنتفعات لليوم الأول للقافلة 329 سيدة تم تقديم جميع خدمات تنظيم الأسرة لهن كما تم عمل سونار لعدد 21 سيدة ومتابعة الحمل ل 23 سيدة وتوقيع الكشف الطبى على 45 سيدة، وتم تقديم المشورة لعدد 53 سيدة، كما تم توقيع الكشف الطبى على 38 فى تخصص الباطنة وتم الكشف على 42 طفلا خلال أعمال القافلة.

هذا وتستمر أعمال القافلة بجميع احياء المدينة من خلال الفرق المتنقلة.

ومؤخرا، تفقّد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عدة مشروعات مهمة في مجال تطوير وتوسعة الطرق وإنشاء المحاور الرئيسية والتجميل لعدد من المشروعات التي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها منها الطريق الواصل بين محطة أتوبيس شرق الدلتا ومحطّة تموين السيارات «موبيل» مارًا بالكوبري وجامعة الملك سلمان الدولية ومدينة الشباب والرياضة ومجلس شرم الشيخ الجديد، وهو يعتبر من أهم المحاور الرئيسية بالمدينة، والطريق بطول 3 كم تشمل الأعمال توسعة ورصف وتخطيط وتحميل الطريق ويشمل الطريق 5 حارات مرورية يمين ويسار.

وتفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة طريق أيقونة السلام إلى مدخل شرم الشيخ دهب مارًا بمركز الحضارة الإنسانية بطول 5 كم يشمل الطريق 5 حارات مرورية يمين و5 حارات مرورية يسار بالإضافة لأعمال التشجير والتخطيط وطريق محور رئيسي مهم يسهل الحركة المرورية للمتجه من طريق السلام أو المطار إلى الطريق الأوسط ومركز الحضارة ومنطقة نبق، إضافة للمتجه من شرم الشيخ إلى دهب.

تابع المحافظ خلال الجولة تطوير وتوسعة وتجميل شارع مجلس المدينة بطول 3 كم وهو أحد المحاور الرئيسية المؤدية إلى مجلس مدينة شرم الشيخ في إطار تطوير منطقة هضبة أم السيد.

وأثنى المحافظ على الأعمال والجهود المبذولة من الجهاز التنفيذي للمدينة والشركات المنفذة والجهات المعاونة وحرص محافظ جنوب سيناء على التقاط الصور التذكارية مع العمال والمهندسين تحفيزًا وتشجيعًا لهم.