الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

غدًا.. افتتاح مولد الحسين بمشاركة 50 طريقة صوفية

احتفالات مولد الحسين
احتفالات مولد الحسين

تفتتح الطرق الصوفية، غداً الخميس، مولد الإمام الحسين، بحضور عدد محدود من مريدي وأتباع الطرق الصوفية، التزاما بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وتشارك 50 طريقة صوفية في تنظيم الاحتفالات، حيث سيتم تنظيم الفعاليات داخل الساحات الخاصة بالطرق في القاهرة والجيزة والأقاليم، وتقام الليلة الختامية يوم الثلاثاء المقبل. 

وشهد مولد الحسين فترة توقف قاربت العامين، منذ ظهور فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي أصاب مريدي وأتباع الطرق الصوفية بحالة من الإحباط والحزن من توقف الفعاليات التي كانت يشارك فيها جميع الطرق الصوفية بلا استثناء، إلا أن توقفها كان سبباً في دخول الطرق الصوفية إلى عالم الفضاء الإلكتروني، حيث قامت غالبية الطرق بتنظيم ملتقياتها عبر شبكة الإنترنت وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يعد نقلة نوعية بالنسبة للطرق الصوفية في مصر . 

من جانبه، قال الدكتور سيد مندور، القيادي بالطريقة السمانية، إن تنظيم مولد الحسين لأول مرة منذ عامين، هو أمر مفرح وسعيد، ويجعلنا نخرج من حالة الحزن والاكتئاب التي عشناها خلال الفترة الماضية بسبب توقف الفعاليات، ومع أن المولد هذا العام سيكون في أضيق الحدود وبالتدابير الاحترازية، إلا أنه أفضل من السابق، ويجب على أتباع الطرق الصوفية أن يلتزموا بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد. 

ولفت "مندور"، إلى أن الطريقة السمانية، ستنظم الاحتفال بمولد الحسين هذا العام في ساحاتها بمنطقة الحسين، وتستقبل جميع المشاركين الذين يأتون من كل مكان حباً في سبط النبي صل الله عليه وسلم، والذي ضحى بحياته من أجل القيم والمثل العليا التي يجب أن تكون في حياة كل مسلم، إضافة إلى أن الاحتفال به رضي الله عنه يجعلنا في حالة من الفرح والسعادة بآل البيت الكرام الذين نعشقهم ونحبهم ونجلهم.

الطرق الصوفية تحتفل مولد الحسين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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