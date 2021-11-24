جهاز التنمية يموّل المشروعات الصغيرة والمتناهية بـ106 ملايين جنيه

نظم فرع جهاز تنمية المشروعات بمدينة برج العرب، سلسلة من الندوات لتنمية مهارات وتأهيل السيدات بمقر جمعية قرية الأمل للتنمية والتأهيل الاجتماعي بقرية بهيج، بالتعاون مع وحدة النوع الاجتماعي التابعة للمكتب الفني بجهاز تنمية المشروعات.

ويهدف ذلك إلى إلقاء الضوء على أهمية مساهمة المرأة في تحسين المستوى الاقتصادي لأسرتها، وتعريف السيدات المشاركات بخطوات إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح ماهر عطية، مدير فرع الجهاز ببرج العرب، أن الفرع نظم ما يقرب من 20 ندوة تعريفية، تناولت الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات لأصحاب المشروعات القائمة ولهؤلاء الراغبين في إقامة مشروعات جديدة، كما ناقشت المزايا والتسهيلات والحوافز الضريبية التي يتيحها قانون تنمية المشروعات الجديد لأصحاب المشروعات شهدت تلك الندوات مشاركة فعالة من أهالي قرى ومدن برج العرب.

ولفت إلى أن المواطنين يمكنهم التوجه لمقر الجهاز في مدينة برج العرب، للتعرف على مختلف الخدمات التي يقدمها الجهاز.

وأشار صلاح ماجد، مدير المنطقة الرابعة بالجهاز وتشمل محافظات "الإسكندرية ، برج العرب ، كفر الشيخ ، البحيرة ومطروح"، إلى أن جهاز تنمية المشروعات ضخ 106 مليون جنيه، نفذت حوالى 3705 مشروع صغير ومتناهي الصغر، أتاحت ما يزيد على 7 آلاف فرصة عمل بالقرى والمراكز المستهدفة في محافظات كفر الشيخ والبحيرة ومدينة برج العرب.

وأضاف أن جهاز تنمية المشروعات قام منذ إطلاق المبادرة وحتى الآن بتقديم حزمة من الخدمات غير المالية بالمراكز المستهدفة من المبادرة تضمنت عقد 5 دورات تدريبية لتنمية مهارات ريادة الأعمال وعقد حوالى 40 ندوة تعريفية لتوضيح الخدمات التي يقدمها الجهاز ومناقشة قانون تنمية المشروعات الجديد والمزايا التي يقدمها لأصحاب المشروعات.

كما تم توفيق أوضاع لعدد 30 مشروع واستصدار 150 ترخيص نهائي ومؤقت، واستخراج 55 شهادة تصنيف ومزايا، ومساعدة العملاء في إعداد دراسات الجدوى لبدء مشروعاتهم وتم تسجيل 21 مشروعًا بسجل الموردين، وإتاحة خدمة الباركود لعدد 3 مشروعات، وترشيح 4 مشروعات للمشاركة بالمعارض التي يقيمها الجهاز.