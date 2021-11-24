الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مجلة «نور» تستقبل أصدقاء من مؤسسات الرعاية الاجتماعية

مجلة نور
مجلة نور

استقبلت مجلة "نور" للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، عددًا من الأصدقاء بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة التضامن والأزهر الشريف. 
كان بصحبة الوفد اللواء الدكتورة هبة أبو العمايم- مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للرقابة والتفتيش وممثلي الوزارة، والشيخ حسن خليل، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية.
وقال أسامة ياسين، نائب مجلس إدارة المنظمة، إن مجلة "نور" تعتبر واحدة من أهم إنجازات المنظمة، خاصة وأنها تهدف للوصول لكل أطفال مصر، تخاطبهم وتعبر عن أفكارهم وأحلامهم وتصحح المفاهيم المغلوطة، والسلوكيات الخاطئة في قالب ترفيهي وفني شيق حتى تصل إلى رسالتها التي تهدف إلى ترسيخ القيم والمبادئ والسلوكيات القويمة، والحث على حب الأوطان ونبذ كل أشكال التعصب.
وشرح عبد المنعم حسين، نائب رئيس تحرير مجلة نور للأطفال، أبواب المجلة وإصداراتها المختلفة، والحديث عن أهمية القراءة التي تغذي العقول وتطلعنا على مزيد من العلم والمعرفة، مشيرًا إلى أهمية أن يستغل الأطفال مواهبهم وتنشيط الحس الفني لديهم وأن ينفتحوا على الثقافات الأخرى من خلال القراءة، وبذلك لا يكون هناك أي خطر على أطفالنا من أي جماعات تدس سمومها وأفكارها الضالة في عقولهم؛ لأنهم مُحصنون بالعلم والأخلاق والسلوكيات الحسنة والثقافة وتذوق الفنون.
ومن جانبها، أثنت المستشارة هبة أبو العمايم، على الدور الذي تقوم به "مجلة نور" في نشر الوعي الثقافي والتنموي، وتحفيز مواهب الأطفال، من خلال رسالتها لكل الأطفال بمصر والعالم العربي أيضا، مؤكدة أن مجلة نور قد أفسحت لنفسها الطريق في مجال كتابة الطفل حتى أصبح لها بصمة مثلها مثل مجلات "ماجد وميكي، وسمير وعلي، وغيرها" من مجلات ومنشورات في عالم الطفولة، ومطالبة الأطفال بضرورة إطلاعهم على مجلة نور والتواصل الدائم مع المنظمة، وحرصهم على نشر مواهبهم الكتابية والفنية بالمجلة. 
وشاهد الأطفال في ختام اللقاء، حلقات من مسلسلي "نور والرحلات الخارقة"، و"نور في قرية الطيبين"، كما تم توزيع أعداد من المجلة عليهم.

مجلة نور المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الرعاية الاجتماعية وزارة التضامن والأزهر الشريف الأزهر الشريف وزارة التضامن

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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