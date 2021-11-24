5 نصائح أساسية عند السفر أثناء جائحة كورونا

عند اتخاذ قرار بشأن السفر خلال جائحة COVID-19، هناك عدة عوامل يجب مراعاتها ، بما في ذلك القيود التي تفرضها الحكومات في جميع أنحاء العالم ، وتقليل مخاطر الإصابة بالفيروس، ووفقا لموقع “ norwegianreward” نرصد نصائح أساسية للسفر أثناء الوباء.

ابق على اطلاع بأحدث قيود السفر

- ضع في اعتبارك أن هذه القواعد واللوائح المتعلقة بـ COVID-19 والسفر تتطور باستمرار ويمكن أن تتغير دون إشعار مسبق كثيرًا اعتمادًا على معدلات الإصابة، لذلك ، تأكد ليس فقط من إجراء البحث الخاص بك عند اتخاذ قرار بشأن وجهتك ، ولكن أيضًا راقب قيود السفر الحالية حتى مغادرتك في حالة تغيير أي شيء.

توقع ما هو غير متوقع

-من الأفضل دائمًا أن يكون لديك خطة احتياطية عند السفر أثناء الجائحة مع الأخذ في الاعتبار أن الإرشادات ومتطلبات الدخول تتطور باستمرار ، ولسوء الحظ ، يمكن أن تتغير بمجرد سقوط قبعة ، يجب أن تكون مستعدًا للتحلي بالمرونة.

اختر خيارات السفر المرنة

عند حجز مكان إقامتك مسبقًا ، تأكد من اختيار مكان به سياسة إلغاء مرنة قبل حجز الفندق الخاص بك ، يمكنك أيضا الحصول على إلغاء مجانية أو الخيار لتغيير حجزك مع معظم الفنادق.

فكر في تكييف عادات عطلتك

ضع في اعتبارك الاستمتاع بالأنشطة الخارجية أكثر مما تفعل عادةً في رحلتك، ويعد الحفاظ على سلامتك وحماية فقاعتك أهم جزء في السفر أثناء الجائحة ، لذلك قد يعني ذلك الابتعاد عن أماكن العطلة المعتادة والتطلع إلى نوع الرحلة التي تنطوي على الكثير من الهواء النقي والابتعاد عن الزحام.

فكر في تبديل التسوق في وسط المدينة للمشي لمسافات طويلة في ممر طبيعي محلي ، والمأكولات الراقية في مطعم مزدحم للنزهة في الحديقة ، وزيارة المعالم السياحية الرئيسية لاكتشاف الأحجار الكريمة المخفية. انت وجدت الفكرة.

حافظ على النظافة والسلامة على رأس أولوياتك

تأكد من السفر ومعك ما يكفي من أقنعة الوجه ومعقم اليدين وغني عن القول أن النظافة والسلامة أمران أساسيان عندما يتعلق الأمر بالسفر أثناء جائحة COVID-19، و تأكد من حزم مجموعة الأدوات الأساسية مع الكثير من أقنعة الوجه الاحتياطية ومعقم اليدين ، وكن مستعدًا لاتباع الإرشادات الخاصة بالتباعد الاجتماعي وارتداء القناع ، سواء في رحلتك أو عندما تصل إلى وجهتك.