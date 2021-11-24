تفاصيل الاستعدادات الأخيرة من محافظة القاهرة قبل افتتاح متنزه الخليفة التراثي

تفقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، متنزه الخليفة التراثي للوقوف على ماتم من أعمال تطوير تمهيدًا لافتتاحه قريبًا.

وتابعت عبد المنعم ورش العمل والأنشطة التي سوف تقدمها الحديقة للأهالي بشارع الأشراف وحي الخليفة، حيث شملت الأنشطة تعليم الأطفال بعض النشاطات الزراعية إلى جانب تعليم سيدات حي الخليفة كيفية زراعة الأسطح وتزيينها.

وقام بعض الأطفال بعرض بعض المقترحات المبهرة لأنشطة فنية والمكونة من خامات بسيطة، وعرض بعض الرسومات لأحد الأطفال عن بعض المناطق التاريخية.

نائب المحافظ خلال جولتها



وشاهدت نائب المحافظ فيلما تسجيليًا عن مراحل إنشاء و تطوير الحديقة بداية من كونها أرض فضاء مرورًا بجهود مجموعات العمل من البداية إلى ماوصلت إليه الآن.

وتوجهت جيهان عبد المنعم لمعاينة قطعة الارض المجاورة للحديقة مؤكدة على بالتواصل مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة للتعاون في زراعة هذه القطعة لتليق مع ما تم من تطوير بالمتنزه نظرًا لملاصقة قطعة الأرض بالحديقة.

كان أعلنت المهندسة جيهان عبدالمنعم عن الانتهاء من بعض أعمال التطوير بالمتنزة وتضمنت التشجير وتكثيف وزراعة الشجيرات الصغيرة بالحديقة، بالإضافة لأعمال التبليط والمشايات الأرضية وأعمال دهان الحوائط والمقاعد داخل المتنزة، كما تم عمل المظلات الخشبية والبرجولات، المصممة بشكل راقي وجذاب وتخصص مكانًا لتعليم الأطفال والسيدات الزراعة والمزروعات المنزلية.

كان أجرت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان عبد المنعم، زيارة مفاجئة اليوم بشوارع وميادين حي حلوان، للوقوف على مستوى النظافة بالشوارع ومستوى وحالة الانضباط.

نائب المحافظ خلال جولتها



وقامت عبد المنعم، بالمرور على ميدان محطة حلوان، كما قامت بالمرور على مواقف السرفيس وموقف توشكا وموقف الأقاليم وموقف 15 مايو في محاولة لإيجاد حل لأزمة بعض المواقف.

وأصدرت "عبد المنعم" توجيهات بعمل غرامة على شركة متعهد النظافة، وذلك لسوء أداء الشركة.

رافق نائب محافظ القاهرة، خلال المرور، الدكتور أحمد القزاز رئيس الحي، ومدير السرفيس والمرور، وشرطة المرافق ومديرو الطرق بالمنطقة والمكتب الفني والمتابعة الميدانية.

وعقدت "عبد المنعم" عقب الجولة، اجتماعًا موسعًا بمقر حي حلوان، وذلك لبحث أفضل السبل لحل مشكله ميدان المحطة والبائعة الجائلين وآليات تنفيذها بأفضل أداء وبشكل ممنهج ومدروس وتذليل أي عقبات تحول دون الوصول لأفضل مستوى من النظافة والانضباط.

نائب المحافظ خلال جولتها



وشددت على أنه لا تهاون أو تراخي مع أي مقصر في حقوق المواطن، مؤكدة على أن ملف إشغال الطريق وانتشار الباعة الجائلين وخاصة بالمنطقة المحيطة بميدان محطة حلوان وأمام محطة مترو حلوان يضر بمصلحة المواطن، مشددة على ضرورة القضاء على هذه الظاهرة السلبية بشكل نهائي.

وأكدت على أهمية الأخذ فى الاعتبار مراعاة الباعة الجائلين الموجودين بهذه المنطقة وضرورة دراسة اقتراح أماكن بديلة لهم وعدم المساس بمصدر رزقهم.

من جانب أخر تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال الإزالة الجارية بمنطقة عزبة أبو قرن بحي مصر القديمة، مؤكدة على تكثيف الجهود وأعمال الإزالة بشكل آمن ومنظم حتى يحصل المستحقين على وحداتهم الجديدة.