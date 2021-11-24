غدًا.. أنغام تحيى حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات موسم الرياض

تستعد الفنانة انغام لإحياء حفل غنائى ضخم غدًا الخميس 25 نوفمبر ضمن فعاليات موسم الرياض الذي انطلق في 21 من أكتوبر الماضي.

وتقدم أنغام خلال الحفل الذي نفذت تذاكره بالكامل، باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة بقيادة المايسترو هاني فرحات.

ويقام الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية على مسرح أبو بكر سالم الذى شهد العديد من الحفلات التي أقيمت، مؤخرًا ضمن فعاليات موسم الرياض.

وطرحت الجهة المنظمة للحفل التذاكر من يوم 15 نوفمبر الماضى فى 6 فئات وتراوحت أسعار التذاكر بين 300 ريال لأقل فئة و2070 ريال لفئة الـvip.

وجاءت شروط الحفل كالاتي الاقتصار على دخول المحصنين جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

الوصول مبكرًا لموقع الفعالية.

دخول الفعالية للفئة العمرية التي تزيد عن 12 عام.

يمنع إعادة بيع التذكرة.

الالتزام بالقوانين وعدم إدخال الأسلحة والأدوات الحادة إلى الحفل.

وكانت أنغام، قد طرحت مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة “هتشتاقوا”، عبر قناتها الرسمية على موقع “اليوتيوب” وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

أغنية “هتشتاقوا” غناء أنغام ومن ألحان مصطفى العسال وتوزيع عمرو الخضرى وكلمات الشاعر عمرو يحيى.

يذكر أن أنغام انتهت الأسبوع الماضي من تسجيل حلقة مع الفنان أمير كرارة فى برنامجه "سهرانين"، والمقرر عرضها قريبا على قناة on، وتحدثت أنغام خلال الحلقة عن العديد من الأسرار الشخصية والصعوبات التى واجههتا فى بداية مشوارها كما قدمت العديد من أغانيها.

و يذاع برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، فى موسمه الجديد، عبر قناة ON، يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، فى تمام الساعة التاسعة مساءً.