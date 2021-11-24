الأربعاء 24 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: استضافة مصر قمة «الكوميسا» يؤكد دورها المحوري في إفريقيا

النائب أحمد أبو زيد
النائب أحمد أبو زيد

أكد النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن استضافة مصر قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا" برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع، بالعاصمة الإدارية الجديدة، خطوة هامة في إطار التعاون الإفريقي الإفريقي، وتؤكد دعم مصر لخطة التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية، كما أن استضافة مصر لقمة "الكوميسا" يؤكد قوة مكانتها الاقتصادية ودورها المحوري في القارة الإفريقية.

وأضاف النائب أحمد أبو زيد، أن رئاسة مصر لهذا التجمع الاقتصادي العملاق، يعزز دورها الاستراتيجي والتاريخي والاقتصادي بما يتناسب مع قيمة مصر الاقتصادية والتاريخية للدول الإفريقية ويزيد معدلات التبادل التجاري الحالية إلى ضعف مستوياتها الحالية، بالإضافة إلى أن مصر أصبحت نموذجًا يتمنى الجميع أن يتعاون معه، في ضوء الإنجازات التي حدثت على أرض الواقع والبنية التحتية المصرية والطفرة التي يشيد بها العالم، ونظرًا لأن الدول الإفريقية تريد الاستعانة بالتجربة المصرية والمشاركة الفعلية مع الدولة المصرية لتوفير بنية تحتية وأكثر من ذلك من خلال قيادة مصر لهذه القمة.

وقال "أبو زيد"، إن انعقاد أعمال قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا" في العاصمة الإدارية الجديدة، إنجاز كبير تم على أرض الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفرصة متميزة لاطلاع الإخوة الأفارقة على هذا الصرح الهائل الذي تم إنشاؤه على الطراز العالمي، ويعد أحد أهم المشروعات القومية المصرية الكبرى.

وشهدت العاصمة الإدارية أمس، تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، قيادة قمة "الكوميسا" وسط حضور رفيع المستوى من دول القارة الإفريقية. 

وانطلقت أمس في مصر فعاليات قمة "الكوميسا" الحادية والعشرين تحت شعار "تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي" والتي تهدف إلى تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع هذه القمة وتعزيز قدرة الدول أعضاء التجمع البالغ عددها 21 دولة لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وتكثيف الجهود المبذولة لتنمية الاستثمارات المشتركة في قطاعات البنية التحتية المختلفة وفي مقدمتها الإتصالات والنقل والمواصلات والطاقة. 

التبادل التجاري الكوميسا العاصمة الإدارية القارة الإفريقية التكامل الاقتصادي التعاون الأفريقي قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية جنوب القارة الأفريقية قمة الكوميسا السوق المشتركة النائب أحمد أبو زيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

«التأمين الصحى الشامل»: بدء المنظومة الجديدة بمحافظات المرحلة الثانية فى يونيو

هانى شاكر يعلن إيقاف محمد رمضان عن الغناء

تقرير إسباني: نظام آبي أحمد «مهووس بالحرب»

السيطرة على حريق ورشة بجوار مستشفى خاص في كرداسة

«التصديري للصناعات الكيماوية» يُقدم مقترحًا بشأن دعم السلع والمنتجات

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة «مدبولى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

ليست معركة.. وليسوا فرسانًا

وائل لطفي

بعضهم جدير بكراهية الناس

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وإفريقيا

حسين دعسة

ملك الأردن في جولة خليجية: "القدس العربية" قبل إعلان النوايا لمشاريع المياه والطاقة!

محمود الشربيني

أخطأ نجيب.. وأصاب نجيب! (1-2)

منى رجب

الأقصر تتجمل بافتتاح طريق المواكب الملكية الفرعونية

وائل لطفي

ادعم الجزويت

ماجد حبته

صدام «الأئمة» فى فرنسا

صور

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

عزاء سهير البابلى بحضور نجوم الفن

أحمد مرتضى منصور يصل إلى نادى الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

مقابر الأرقام.. جثث لم تُدفن وجِراح لا تلتئم لم يعرفها إلا الفلسطينيون

أزمة الأصدقاء.. هل تشتد الخلافات بين إسرائيل وأمريكا بسبب إيران؟

التحرير الفلسطينية: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى تجاوزت كل الخطوط الحمراء