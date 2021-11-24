برلماني: استضافة مصر قمة «الكوميسا» يؤكد دورها المحوري في إفريقيا

أكد النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن استضافة مصر قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا" برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع، بالعاصمة الإدارية الجديدة، خطوة هامة في إطار التعاون الإفريقي الإفريقي، وتؤكد دعم مصر لخطة التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية، كما أن استضافة مصر لقمة "الكوميسا" يؤكد قوة مكانتها الاقتصادية ودورها المحوري في القارة الإفريقية.

وأضاف النائب أحمد أبو زيد، أن رئاسة مصر لهذا التجمع الاقتصادي العملاق، يعزز دورها الاستراتيجي والتاريخي والاقتصادي بما يتناسب مع قيمة مصر الاقتصادية والتاريخية للدول الإفريقية ويزيد معدلات التبادل التجاري الحالية إلى ضعف مستوياتها الحالية، بالإضافة إلى أن مصر أصبحت نموذجًا يتمنى الجميع أن يتعاون معه، في ضوء الإنجازات التي حدثت على أرض الواقع والبنية التحتية المصرية والطفرة التي يشيد بها العالم، ونظرًا لأن الدول الإفريقية تريد الاستعانة بالتجربة المصرية والمشاركة الفعلية مع الدولة المصرية لتوفير بنية تحتية وأكثر من ذلك من خلال قيادة مصر لهذه القمة.

وقال "أبو زيد"، إن انعقاد أعمال قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا" في العاصمة الإدارية الجديدة، إنجاز كبير تم على أرض الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفرصة متميزة لاطلاع الإخوة الأفارقة على هذا الصرح الهائل الذي تم إنشاؤه على الطراز العالمي، ويعد أحد أهم المشروعات القومية المصرية الكبرى.

وشهدت العاصمة الإدارية أمس، تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، قيادة قمة "الكوميسا" وسط حضور رفيع المستوى من دول القارة الإفريقية.

وانطلقت أمس في مصر فعاليات قمة "الكوميسا" الحادية والعشرين تحت شعار "تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي" والتي تهدف إلى تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع هذه القمة وتعزيز قدرة الدول أعضاء التجمع البالغ عددها 21 دولة لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وتكثيف الجهود المبذولة لتنمية الاستثمارات المشتركة في قطاعات البنية التحتية المختلفة وفي مقدمتها الإتصالات والنقل والمواصلات والطاقة.