الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

انتهز الفرصة..

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2021

لقاح كورونا
لقاح كورونا

رابط تسجيل لقاح كورونا من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ إطلاق الموقع الذي خصصته وزارة الصحة لتسجيل بيانات المواطنين، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات تسجيل البيانات وعدد المراكز الطبية المخصصة للقاح الراغبين في السفر للخارج. 

 

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2021

يستطيع الملايين من المواطنين الراغبين في تسجيل بياناتهم عبر موقع كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية إتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول عبر موقع كورونا من خلال هذا الرابط (من هنا)
  • اختيار أيقونة تسجيل بيانات المواطنين من خلال القائمة الرئيسية للموقع 
    كتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة ( الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة، الجنسية،...)
  • كتابة الفئة المستهدفة
  • كتابة الوظيفة
  • كتابة بيانات التواصل (رقم التليفون، البريد الإلكتروني)
  • تحميل بطاقة الرقم القومي
  • الضغط على زر الحفظ
  • الاحتفاظ برقم الطلب الذي يتم استقباله في رسالة هاتفية.

 

عدد المراكز الطبية المخصصة للقاح الراغبين في السفر للخارج 2021

خصصت وزارة الصحة والسكان المصرية قرابة 165 مركزا لتطعيم الراغبين في السفر للخارج بجميع محافظات الجمهورية حيث يتم تلقيح المسافر باللقاح المعتمد في الدولة التي يرغب في السفر إليها حيث يتم اختيار أيقونة المسافرين للخارج خلال تسجيل البيانات ليتم توزيع المسجل على أحد هذه المراكز الطبية حيث يستقبل جميع المراكز الطبية المواطنين من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءا طوال أيام الأسبوع بما في ذلك العطلات الأسبوعية (الجمعة والسبت) والعطلات الرسمية التي تعتمدها الدولة لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وذلك لضمان حصول المواطنين على اللقاح في أقرب وقت ممكن لتقليل الأعراض عند الإصابة بالفيروس القاتل. 

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يستطيع الملايين من المواطنين الراغبين في التطعيم تسجيل بياناتهم عبر رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة حيث حصل بالفعل 42 مليون مواطن على اللقاح خلال الشهور الماضية بجميع المراكز الطبية التي خصصته الوزارة في المحافظات وتسعى حاليا الوزارة إلى الحصول المباشر على اللقاح داخل محطات المترو.

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موقع وزارة الصحة والسكان المصري.. رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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