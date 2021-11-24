موعد اول ايام شهر رمضان 2022

العد التنازلي..

موعد أول أيام شهر رمضان 2022 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل حتى تصدر القائمة البحثية في الموقع لما له من روحانيات في نفوس المسلمين، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد استطلاع رؤية هلال الشهر الكريم و موعد أول ايام عيد الفطر المبارك و مواعيد صلاة العيد.

موعد أول أيام شهر رمضان 2022

وفقا للحسابات المبدئية التي أجراها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان أن اللجنة الشرعية الموكلة برؤية هلال شهر رمضان التابعة لدار الإفتاء المصرية تقوم باستطلاع هلال شهر رمضان يوم 2 من إبريل 2022 الموافق 29 شعبان 1443 هجريًا حيث تقدم الشهر الكريم عن العام الماضي بنحو 11 يوما حيث قدم العام الماضي في 13 أبريل 2021 وانتهى في 13 مايو الماضي حيث جاء 30 يوما، وفقا للحسابات الفلكية في مصر حيث تم الاحتفال به وسط المراسم الرسمية له من صلاة تراويح في المساجد وغيرها من العبادات.

موعد عيد الفطر المبارك 1443

يأتي شهر رمضان هذا العام يوم 2 إبريل وبذلك يكون عيد الفطر المبارك خلال الفترة من (2-4) مايو وفقًا للحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان حيث يتم استطلاع الهلال من خلال المراصد الشرعية التابعة لدار الإفتاء المصرية بالمحافظات، والتي يتكون من عدة لجان تتكون أعضائها من موظف في المساحة وموظف من المحافظة التي بها المرصد وعضو من دار الإفتاء المصرية وعضو من الأزهر الشريف، وذلك لتأكيد الاستطلاع حيث يتم الإعلان الرسمي من خلال المؤتمر الذي تعقده دار الإفتاء المصرية يوم 29 رمضان لإعلان موعد العيد وفقا للتقارير الرؤية الشرعية.

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مواعيد صلاة العيد في المساجد

يبحث الكثير عن موعد أول أيام شهر رمضان 2022 و مواعيد صلاة حيث تقام صلاة العيد في المساجد عقب شروق الشمس بـ10 دقائق فقط وذلك وفقا لمواقيت كل محافظة حيث تعد وزارة الأوقاف المصرية ساحات مخصصة لصلاة العيد والتي تجمع كافة المصلين الراغبين في أداء الصلاة وفقا للشريعة الإسلامية.

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