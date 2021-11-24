الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جامعة القاهرة تعلن الكشوف النهائية للانتخابات الطلابية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، اليوم، الكشوف النهائية في انتخابات الاتحادات الطلابية، حيث بلغ عدد الطلاب المرشحين 938 طالبا وطالبة، بعد أن تم قبول الطعون والتنازلات واستبعاد غير المستوفين الشروط لـ11 طالبا وطالبة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة وضعت خطة لتيسير عملية التصويت على الطلاب، حيث تم تخصيص صناديق زجاجية لكل فرقة بكل كلية مع وضع صناديق محددة لطلبة انتساب وأخرى لطلبة انتظام، لافتًا إلى أن عملية التصويت ستتم فى إطار من الشفافية والنزاهة.

كما دعا الدكتور الخشت، الطلاب للمشاركة بجدية في الانتخابات في إطار الحرية الكاملة المتاحة أمامهم لاختيار ممثليهم من الطلاب كونه حقا وواجبا، مُؤكدًا على ضرورة أن تتم عملية الاختيار بناءً على القدرة والكفاءة وتقديم الخدمات والأنشطة الطلابية، وإخضاعها لمعايير عقلانية ومحايدة، مشددًا على حظر الدعاية الحزبية أو الدينية أو الطائفية، ومنع أي خرق أو  تجاوز للقواعد الجامعية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الانتخابات الطلابية تمثل وسيلة مشاركة شرعية للطلاب للتعبير عن أنفسهم، واختيار من يرونه الأنسب بتمثيلهم داخل المجتمع الجامعي الذي هو جزء من المجتمع المصري، وتمثل جزءًا هامًا من تكوين شخصية الطالب، وساحة خصبة للعديد من التفاعلات الطلابية، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة تقف على مسافة واحدة من جميع أبنائها الطلاب.

ومن المقرر أن تبدأ الدعاية الانتخابية غدًا الخميس 25 نوفمبر، وتجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 28 نوفمبر، وجولة الإعادة يوم الإثنين 29 نوفمبر، ثم تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 30 نوفمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء 1 ديسمبر، على أن تختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم الخميس 2 ديسمبر 2021.

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