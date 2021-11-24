إحالة المتهمين بقتل «مرشد المرج» إلى الجنايات

أمرت نيابة المرج، بإحالة صاحب محل موبيليا و2 آخرين، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بقتل مرشد سياحي على إثر خلافات مالية بينهم.

كان رئيس مباحث قسم شرطة المرج، قد تلقى بلاغًا من الأهالي، يُفيد بإطلاق أعيرة نارية وسقوط قتيل، ومصاب بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة "م. س"، 25 سنة، مصاب بعيار ناري بالبطن وبجواره شقيقه مصابا بطلق ناري باليد، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه يستعد لإقامة حفل زفافه بعد عدة أيام، وحضر إلى المحل بصحبة شقيقه لتسلم موبيليا اشتراها من صاحب المحل، لكنه فوجئ بقيام المتهم ببيعها.

وأضافت التحريات أنه نشبت مشادة كلامية بين العريس والمتهم، فتطورت لمشاجرة قام على إثرها صاحب المحل بإطلاق أعيرة نارية عليهما، ما أسفر عن مقتل العريس وإصابة شقيقه.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة في الواقعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الجناة.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات وأصدرت قرارها المتقدم.