الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

مايا مرسى تبحث مع مسئولة فى البنك الدولى سبل التعاون

الدكتورة مايا مرسى
الدكتورة مايا مرسى تستقبل مديرة الحماية الاجتماعية

 استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أنوش بجانيان مديرة الحماية الاجتماعية وقطاع العمل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة البنك الدولي لبحث سبل التعاون من الجانبين وتبادل الخبرات والتجارب في مجال تمكين المرأة، إلى جانب التعرف على جهود مصر في هذا المجال.

رحبت الدكتورة مايا مرسي بالسيدة أنوش بجانيان والتى تزور مصر حاليا، مشيدة بالتعاون القائم بين الجانبين في العديد من القطاعات، وتطلعها إلى المزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.

 الدكتورة مايا مرسي

وفيما يتعلق بمشاركة المرأة المصرية في سوق العمل، أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية للمرأة ودورها في تذليل العقبات أمامها في سبيل المشاركة بصورة أكبر في سوق العمل.

كما أكدت رئيسة القومي على أهمية تشجيع المرأة على العمل في القطاع الخاص من خلال إتاحة الظروف الملائمة التي تسمح للمرأة بالقيام بعملها على أكمل وجه.

 الدكتورة مايا مرسي

وأضافت الدكتورة مايا أن النساء أثبتن أنهن قادرات على العمل من المنزل لاسيما خلال جائحة كورونا، مشيرة إلى ما يمثله ذلك من حافز للقطاع الخاص لتوظيف المزيد من النساء.

أكدت دكتورة مايا على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات والوزارات في كل المجالات لتوحيد الجهود، مشيرة الى مبادرة "حياة كريمة" التي تدعمها كل الوزارات والأجهزة المعنية لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة.

أشادت أنوش بتقدم مصر الملحوظ في ملف المرأة، مهنئة الدكتورة مايا مرسي على الجهود التي قامت بها من  أجل تمكين المرأة، مؤكدة على أهمية مواجهة  التحديات التى تعيق دخول المرأة أو استمرارها في سوق العمل المصرية.

 

 

 

 

 

 الدكتورة مايا مرسي
 الدكتورة مايا مرسي
 الدكتورة مايا مرسي
 الدكتورة مايا مرسي
الشرق الأوسط مشاركة المرأة تذليل العقبات الحكومة المصرية المجلس القومي للمرأة مبادرة حياة كريمة تمكين المرأة جائحة كورونا الدكتورة مايا مرسي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

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