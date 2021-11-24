الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الإعلام اليمني يطالب بإدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب الدولية

معمر الإرياني
معمر الإرياني

طالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بالضغط السياسي على مليشيات الحوثي وإدراجهم على قوائم الإرهاب الدولية، مضيفا أن حديث قيادات جماعة الحوثي المسلحة عن تصعيد عسكري ضدها تأكيد على انكسار مخططاتها.

وأضاف الإرياني- على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقا لقناة "اليمن الإخبارية"- أن هذا الحديث مثير للسخرية والشفقة، إضافة إلى كونه تأكيدا على انكسار مخططاتها، وهزائمها المذلة، وحالة الهلع والخوف التي تنتابها.

وتابع "اليمنيون والعالم كله بات يدرك موقف مليشيا الحوثي الرافض للسلام، وتقويضها كل جهود التهدئة ووقف إطلاق النار تنفيذا للإملاءات الإيرانية، ومضيها في نهج التصعيد السياسي والعسكري وبالأخص في جبهات محافظة مأرب، واستمرار هجماتها الإرهابية على الأعيان المدنية في المناطق المحررة والجارة".

وقال الإرياني: "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثان الأممي والأمريكي مطالبون بإدراك هذه الحقائق، وتقديم دعم حقيقي للحكومة الشرعية في معارك استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، وممارسة أقصى الضغوط السياسية على مليشيا الحوثي، وإدراجها في قوائم الإرهاب الدولية، وفرض العقوبات المشددة على قياداتها".

 

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