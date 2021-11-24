بعد موافقة وزير الرياضة.. برلمانية: ملاعب متعددة ومشروعات للشباب ببورسعيد

أجرت البرلمانية أمل عصفور عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري بمحافظة بورسعيد، جولة بمركز شباب الرضوان، وذلك لتفقد أعمال التطوير التي تجري، بعد حصولها على موافقة وزارة الشباب والرياضة بتطوير الملعب الرئيسي.

وأكدت النائبة، استلام إدارة المركز لمستلزمات رفع كفاءة الملعب، من نجيل وحديد تسليح، وذلك تمهيدًا لبدء المقاول المسند اليه الأعمال في تنفيذ المشروع، تنفيذًا لمطلب الدكتورة أمل عصفور.

وبحثت الدكتورة أمل عصفور مع إدارة المركز سبل خلق مصادر للدخل، وأكدت على أنها سوف تحقق لأهالي حي الجنوب تطلعاتهم لمركز نموذجي متطور، وذلك من خلال إقامة ملعب متعدد، وتنجيل منطقة لاستغلالها في الحفلات الترفيهية، وكذلك إقامة عدد من المشروعات الصغيرة للشباب، ودعم المركز بشبكة إتصالات، بجانب مكتبة للقراءة، مؤكدة علي إطلاق سلسلة من الندوات التثقيفية للمرأة داخل المركز.

وكانت الدكتورة أمل عصفور قد تقدمت بطلب للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لرفع كفاءة ملعب الكرة الخماسي، وإحلال وتجديد النجيل الصناعى لتهالكه تمامًا، وكذلك إحلال وتجديد سلك السور المحيط، وكشافات الاضاءة بالملعب، بجانب تنجيل الملعب القانوني الكبير بنجيل صناعي.

وأكدت النائبة حرصها الكامل على سرعة تنفيذ مطالب أبناء حي الجنوب بما يضمن لهم العيش في رخاء والإستفادة من الجهود والمبادرات الحكومية المختلفة ، مؤكدة على إيمانها الكامل بحقوقهم، وعملها على تحويلها إلى واقع ملموس.