الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محافظات

بسبب جرعة مخدرات زائدة.. العثور على جثة شاب بحافة ترعة الإسماعيلية

جثة شاب بحافة ترعة
جثة شاب بحافة ترعة الإسماعيلية

شهدت حافة ترعة الإسماعيلية بشارع محمد علي بالقرب من طريق عمارة السياحي، وجود جثة لشاب في الثلاثينات من عمره وليس بها أى أثار ضرب أو شبهة جنائية فى قتله.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور قسم أول الإسماعيلية، بالعثور على جثة شاب الثلاثينات من عمره، على حافة ترعة الإسماعيلية، بشارع محمد علي، بالقرب من طريق عمارة السياحى، وليس بها أى أثار ضرب أو شبهة جنائية فى قتله.

على الفور، انتقل رجال المباحث، لموقع الجثة، وتم إخطار النيابة العامة لمكان العثور على الجثمان، وأمرت بنقلها لمشرحة مستشفى القصاصين المركزى، وتشريحه لبيان سبب الوفاة.

وأكدت التحريات الأولية، أن المتوفى من مدمنى المخدرات، ويتوقع وفاته نتيجة تعاطيه جرعة مخدرات زائدة.

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