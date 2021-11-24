مع اقتراب «البلاك الفرايدي».. كل ما تحتاجه شرائه من ملابسك الشتوية

اقترب موعد “الجمعة السوداء“ أو البلاك فرايدي، وإذا كنت تنوي الذهاب للتسوق ، فقد حان الوقت الآن، لتعرف من أين تبدأ أو كيفية تصميم أي من العناصر التي اشتريتها، وفقًا لموقع ”fustany” نرصد كل ما تحتاجه لشرائه لخزانة ملابسك الشتوية هذا العام وفقًا لمصممي الأزياء.

جينز واسع الساق

جينز واسع الساق

الجينز الضيق حتى الموسم الماضي هذا الموسم هو كل شيء عن الجينز العريض، أو أي الجينز الفضفاض، إنها بسيطة للغاية في الأسلوب؛ لإطلالة أكثر هدوءًا، ارتديها مع سترة بقلنسوة قصيرة.

سترة منفوخة

سترة منفوخة

على الرغم من أن الطقس لا يزال غير بارد بما يكفي لسترة منفوخة، إلا أنهم يشقون طريقهم في اتجاه هذا العام، وإنها عصرية للغاية وستبقيك دافئًا في أيام الشتاء الباردة، لذلك فهو بلا شك استثمار جيد.

ثوب أسود

ثوب أسود

الفستان الأسود ضروري في خزانة ملابسك، وإذا كان معروضًا للبيع ، فعليك شرائه على الفور، لا يمكنك أبدًا الحصول على الكثير من الفساتين السوداء، حتى لو كان لديك بالفعل واحدة، الشيء المميز في الفساتين السوداء هو أنه يمكن ارتداؤها في الشتاء مع سترة وحذاء.

طماق بدون طبقات للأمهات الحوامل

طماق بدون طبقات للأمهات الحوامل

نعلم أنه عندما تكونين حاملاً، لا شيء يشعرك بالراحة ، ولكن H&M معروفة بقسم الأمومة ولديها خيارات مريحة للغاية، لذلك ليس هناك وقت أفضل لشراء طماق مريحة من الآن.

بوليرو متماسكة الضلع

بوليرو متماسكة الضلع

بوليرو الضلع هو قطعة أساسية في خزانة الملابس لم تدرك أنك بحاجة إليها حتى تحصل على واحدة! إنها تقليدية جدًا وبسيطة التصميم، ويمكنك ارتدائه مع فستان أو بلوزة قصيرة أو أي شيء آخر.

فستان مقنع

فستان مقنع

يعتبر الفستان ذو القلنسوة خيارًا رائعًا إنه دافئ ومريح، بالإضافة إلى أنه عصري للغاية يمكنك إقرانها بأحذية طويلة أو أحذية رياضية، وستبدو رائعة في كلتا الحالتين.

بالأزرار

في الشتاء، أجد أنه لا يمكنك أبدًا الحصول على الكثير من السترات بالأزرار، لذلك كلما وجدت صفقة جيدة عليها، قم بشرائها على الفور أعتقد أنني توقفت عن شراء الكنزات وبدأت في شراء السترات في وقت ما.

بنطلون واسع الساق للأمهات الحوامل

إذا كنتِ لا تحبين ارتداء الملابس الضيقة أثناء الحمل يمكنك ارتداء السراويل الواسعة، أنت في صيحات الموضة ويمكنك تصميمها بالطريقة التي تريدها.

السراويل المنقوشة

هل تعرف كم هو عصري ارتداء السراويل الملونة أو المنقوشة ستحتاج إلى سروال منقوش بالتأكيد إنه عنصر لا غنى عنه لخزانة ملابس أي شخص.

وزرة

تعتبر الملابس الداخلية واحدة من تلك الملابس التي بمجرد شرائها والبدء في ارتدائها، لن تتمكن من خلعها في الشتاء، ارتديها مع الأحذية لإطلالة مثيرة .