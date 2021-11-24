الأربعاء 24 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

مع اقتراب «البلاك الفرايدي».. كل ما تحتاجه شرائه من ملابسك الشتوية

ملابس شتوية
ملابس شتوية

اقترب موعد “الجمعة السوداء“ أو البلاك فرايدي، وإذا كنت تنوي الذهاب للتسوق ، فقد حان الوقت الآن،  لتعرف من أين تبدأ أو كيفية تصميم أي من العناصر التي اشتريتها، وفقًا لموقع ”fustany” نرصد كل ما تحتاجه لشرائه لخزانة ملابسك الشتوية هذا العام وفقًا لمصممي الأزياء.

جينز واسع الساق

بيع الاشياء منتصف الموسم للشراء
جينز واسع الساق

الجينز الضيق حتى الموسم الماضي هذا الموسم هو كل شيء عن الجينز العريض، أو أي الجينز الفضفاض، إنها بسيطة للغاية في الأسلوب؛ لإطلالة أكثر هدوءًا، ارتديها مع سترة بقلنسوة قصيرة.

 سترة منفوخة 

بيع الاشياء منتصف الموسم للشراء
 سترة منفوخة 

على الرغم من أن الطقس لا يزال غير بارد بما يكفي لسترة منفوخة، إلا أنهم يشقون طريقهم في اتجاه هذا العام، وإنها عصرية للغاية وستبقيك دافئًا في أيام الشتاء الباردة، لذلك فهو بلا شك استثمار جيد.

 ثوب أسود 

بيع الاشياء منتصف الموسم للشراء
 ثوب أسود 

الفستان الأسود ضروري في خزانة ملابسك، وإذا كان معروضًا للبيع ، فعليك شرائه على الفور، لا يمكنك أبدًا الحصول على الكثير من الفساتين السوداء، حتى لو كان لديك بالفعل واحدة، الشيء المميز في الفساتين السوداء هو أنه يمكن ارتداؤها في الشتاء مع سترة وحذاء.

طماق بدون طبقات للأمهات الحوامل

بيع الاشياء منتصف الموسم للشراء
طماق بدون طبقات للأمهات الحوامل

نعلم أنه عندما تكونين حاملاً، لا شيء يشعرك بالراحة ، ولكن H&M معروفة بقسم الأمومة ولديها خيارات مريحة للغاية، لذلك ليس هناك وقت أفضل لشراء طماق مريحة من الآن.

 بوليرو متماسكة الضلع

بيع الاشياء منتصف الموسم للشراء
 بوليرو متماسكة الضلع

بوليرو الضلع هو قطعة أساسية في خزانة الملابس لم تدرك أنك بحاجة إليها حتى تحصل على واحدة! إنها تقليدية جدًا وبسيطة التصميم، ويمكنك ارتدائه مع فستان أو بلوزة قصيرة أو أي شيء آخر. 

 فستان مقنع

بيع الاشياء منتصف الموسم للشراء
 فستان مقنع

يعتبر الفستان ذو القلنسوة خيارًا رائعًا إنه دافئ ومريح، بالإضافة إلى أنه عصري للغاية يمكنك إقرانها بأحذية طويلة أو أحذية رياضية، وستبدو رائعة في كلتا الحالتين.

 بالأزرار 

بيع الاشياء منتصف الموسم للشراء

في الشتاء، أجد أنه لا يمكنك أبدًا الحصول على الكثير من السترات بالأزرار، لذلك كلما وجدت صفقة جيدة عليها، قم بشرائها على الفور أعتقد أنني توقفت عن شراء الكنزات وبدأت في شراء السترات في وقت ما. 

 بنطلون واسع الساق للأمهات الحوامل

بيع الاشياء منتصف الموسم للشراء

إذا كنتِ لا تحبين ارتداء الملابس الضيقة أثناء الحمل يمكنك ارتداء السراويل الواسعة، أنت في صيحات الموضة ويمكنك تصميمها بالطريقة التي تريدها.

السراويل المنقوشة

بيع الاشياء منتصف الموسم للشراء

هل تعرف كم هو عصري ارتداء السراويل الملونة أو المنقوشة ستحتاج إلى سروال منقوش بالتأكيد إنه عنصر لا غنى عنه لخزانة ملابس أي شخص.

وزرة 

بيع الاشياء منتصف الموسم للشراء

تعتبر الملابس الداخلية واحدة من تلك الملابس التي بمجرد شرائها والبدء في ارتدائها، لن تتمكن من خلعها في الشتاء، ارتديها مع الأحذية لإطلالة مثيرة .

الجمعة السوداء البلاك فرايدي الذهاب للتسوق أين تبدأ جينز واسع الساق وفقا لمصصمين الأزياء

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

هانى شاكر يعلن إيقاف محمد رمضان عن الغناء

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 24-11-2021

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الأربعاء 24-11-2021

الاتحاد الأوروبي: انتخابات فنزويلا أعادت غالبية الأحزاب والمُرشحين للساحة الانتخابية

سلطنة عمان تؤكد رفضها التام لظاهرة الاتجار بالبشر وعزمها القضاء عليها

مقابر الأرقام.. جثث لم تُدفن وجِراح لا تلتئم لم يعرفها إلا الفلسطينيون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

ليست معركة.. وليسوا فرسانًا

وائل لطفي

بعضهم جدير بكراهية الناس

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وإفريقيا

حسين دعسة

ملك الأردن في جولة خليجية: "القدس العربية" قبل إعلان النوايا لمشاريع المياه والطاقة!

محمود الشربيني

أخطأ نجيب.. وأصاب نجيب! (1-2)

منى رجب

الأقصر تتجمل بافتتاح طريق المواكب الملكية الفرعونية

وائل لطفي

ادعم الجزويت

ماجد حبته

صدام «الأئمة» فى فرنسا

صور

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

عزاء سهير البابلى بحضور نجوم الفن

أحمد مرتضى منصور يصل إلى نادى الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

مقابر الأرقام.. جثث لم تُدفن وجِراح لا تلتئم لم يعرفها إلا الفلسطينيون

أزمة الأصدقاء.. هل تشتد الخلافات بين إسرائيل وأمريكا بسبب إيران؟

التحرير الفلسطينية: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى تجاوزت كل الخطوط الحمراء