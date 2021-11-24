سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الأربعاء 24-11-2021

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع فى البنوك، استقرارا خلال فترة التعاملات على العملات الأجنبية، حسبما أظهرت بيانات شاشات التداول في البنك المركزي والبنوك العامة والاستثمارية.

وبلغ سعر الدولار اليوم الأربعاء 15،72 جنيه بمعدل زيادة قرش واحد فقط عن الأمس، فى ظل رغبة كثير من العملاء ورجال الأعمال والشركات المختلفة فى تدبير الكميات اللازمة من الدولار الأمريكي لتصريف أعمالهم اليومية، خاصة إستيراد السلع الأساسية وقطع غيار المنتجات المختلفة، مع إستقرار الأسعار في السوق المصرفى.



سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنوك اليوم



في ذات السياق السابق، أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية، استمرار معدلات السحب الطبيعية وفقا لآلية العرض والطلب، وثبات أسعار الصرف ومنها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع فى البنوك، خاصة مع قدرة البنك المركزي والبنوك العامة والاستثمارية فى توفير كميات الدولار اللازمة لكافة العملاء، بعد تطبيق سياسة تحرير السعر التى ساهمت فى إستقرار أسعار الصرف بالأسواق، مما ساهم في توفير الدولار بالسوق المصرفى.





سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

بالإضافة لذلك استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15،64 جنيه للشراء و15،75 جنيه للبيع حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.





سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

كذلك شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15،64 جنيه للشراء و15،74 جنيه للبيع خلال التعاملات.



سعر الدولار في بنك مصر

كما سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

وأيضا أظهر تداول العملات الأجنبية، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15،75 جنيه للشراء بينما سجل 15،65 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وكشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وكذلك بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 للشراء بينما سجل 15.75 للبيع



سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

فى نفس الوقت، فقد استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك عوده

في النهاية شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15،64 جنيه للشراء و15،74 جنيه للبيع خلال التعاملات.