ألمانيا تسجل 66884 إصابة جديدة بفيروس كورونا و335 وفاة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى خمسة ملايين و497795 حالة بعد تسجيل 66884 إصابة جديدة.



وأفادت البيانات بارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 99768 بعد تسجيل 335 حالة جديدة.

وتلقى 67.9% من سكان ألمانيا "56.5 مليون نسمة" حتى الآن تطعيما كاملا من جرعتين ضد فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أظهرته بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض اليوم السبت.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.