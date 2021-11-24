الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نيوزيلندا تعتزم فتح إعادة حدودها أمام العالم بداية من أبريل

كورونا في نيوزيلندا
كورونا في نيوزيلندا

قال الوزير المسئول عن ملف التعامل مع فيروس كورونا في نيوزيلندا، كريس هيبكنز اليوم الأربعاء إن بلاده ستعيد فتح حدودها أمام العالم اعتبارا من أواخر أبريل المقبل.
 

كانت نيوزيلندا قد أغلقت حدودها أمام الجميع باستثناء المواطنين والمقيمين، مع بعض الاستثناءات، منذ مارس 2020
 

وقال هيبكنز في مؤتمر صحفي إن المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل سيتمكنون من السفر إلى نيوزيلندا اعتبارا من 30 أبريل.


وأضاف أن "إغلاق حدودنا كان إحدى الخطوات الأولى التي اتخذناها للحفاظ على بلادنا آمنة من كوفيد - 19 وستكون آخر شىء نفتحه".
 

وتابع الوزير النيوزيلندي: "لا يزال هناك وباء عالمي مع تزايد الحالات في أوروبا وأجزاء أخرى من العالم، لذلك نحن بحاجة إلى توخي الحذر الشديد عند إعادة فتح الحدود".
 

وسجلت نيوزيلندا البالغ تعدادها خمسة ملايين نسمة نحو 10 آلاف و200 حالة إصابة بكورونا و40 وفاة بشكل إجمالي منذ بداية الجائحة.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

بداية إمام فتح العالم نيوزيلندا ابريل اعادة تعتزم حدودها نيوزيلند

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وائل لطفي

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