الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تسجل رقمًا قياسيًا لإصابات كورونا بلغ 4116 حالة

كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية

قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، إن كوريا الجنوبية سجلت أمس رقما قياسيا في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا بلغ 4116 حالة.
 

يأتي ذلك في الوقت الذي تكافح فيه كوريا الجنوبية لاحتواء الارتفاع في الحالات الخطرة التي تتطلب دخول المستشفيات.
 

وتحولت كوريا الجنوبية هذا الشهر إلى تطبيق خطة "تعايش مع كوفيد-19" بهدف رفع القيود المتعلقة بالتباعد الاجتماعي وإعادة فتح البلاد في نهاية المطاف وذلك بعد تحقيق الأهداف المتعلقة بالتطعيم الشهر الماضي.
 

ولا يزال معدل الوفيات منخفضا نسبيا عند 0.79 في المئة.
 

كانت كوريا الجنوبية من أوائل الدول التي سجلت حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بعد ظهوره في الصين أواخر عام 2019. وسجلت منذ ذلك الحين 425065 إصابة و3363 حالة وفاة.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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