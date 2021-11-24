استطلاع: 74% من الأمريكيين يرون حياتهم عادت لطبيعتها بعد عامين من كورونا

أظهر استطلاع حديث للرأي أن 74% من الأمريكيين يرون حياتهم عادت لطبيعتها بعد نحو عامين من جائحة كورونا.



وأشار الاستطلاع، الذي أجرته منصة "ياهو" الأمريكية بالتعاون مع مؤسسة "يوجوف" الدولية لأبحاث الرأي، إلى أن 21% من الأمريكيين يعتبرون أن حياتهم صارت طبيعية إلى حد كبير بينما 53% يرون ذلك تحقق بصورة متوسطة بالنظر إلى استمرار تأثير الجائحة.



وتأتي النظرة المتفائلة حيال عودة الحياة لطبيعتها بينما تمت الموافقة على اللقاحات المضادة للفيروس بالنسبة للأطفال من عمر 5 سنوات وعلى جرعات تعزيزية للكبار بجميع أعمارهم.



ومن ناحية أخرى، أعرب 19% من المشاركين في الاستطلاع عن اعتقادهم أن حياتهم لم تعد لطبيعتها نوعا ما وقال 7% إنها لم تعد على الإطلاق.



ويتزامن ذلك مع كون غير المحصنين هم أغلب من يدخلون المستشفيات وتقع بينهم الوفيات منذ أن أصبحت اللقاحات متاحة بصورة واسعة، وما زالت هذه الفئة هي الأدنى قلقا بشأن الفيروس.