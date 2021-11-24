رئيس وزراء كوريا الجنوبية يدعو للنظر فى خطة طوارئ بسبب كورونا

قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي كيم بو-كيوم، اليوم الأربعاء، إن وضع فيروس كورونا في البلاد يبدو أسوأ مما كان متوقعا، لا سيما في منطقة العاصمة، وحث السلطات الصحية على تعزيز إجراءات الاحتواء.



وأشار كيم إلى أن منطقة العاصمة سول، التي تضم نحو نصف سكان البلاد، تحتاج إلى التفكير في فرض خطة استجابة طارئة لكورونا بناء على تقييم السلطات الصحية لمخاطر الفيروس، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.



وأعلنت السلطات أمس الثلاثاء تسجيل 3573 إصابة بالفيروس، متجاوزة الرقم القياسي الذي تم تسجيله في 18 نوفمبر والبالغ 3292 إصابة.



وذكرت يونهاب أنه من المتوقع أن يتجاوز عدد الحالات الجديدة التي يتم تسجيلها صباح اليوم 4 آلاف إصابة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى و السعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وحذرت المنظمة من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس و قلة توافر اللقاحات المضادة له.