الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التحالف العربى يعلن توجيه ضربات جوية لأهداف عسكرية فى صنعاء

التحالف العربى
التحالف العربى

أعلن التحالف العربي، فجر الأربعاء، بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في العاصمة اليمنية صنعاء.

وطلب التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

كما أكد في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأعلن التحالف العربي تنفيذ 17 عملية استهداف ضد جماعة "أنصارالله" الحوثية في محافظة مأرب والبيضاء.

وأوضح التحالف، في بيان، أنه تم تدمير 12 آلية عسكرية، بالإضافة إلى سقوط 110 عناصر من الحوثيين في استهداف مأرب والبيضاء.

وكان التحالف العربي قد أعلن سابقًا أنه شن ضربات جوية على أهداف عسكرية في العاصمة اليمنية صنعاء، التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله".

وعلى صعيد آخر، طالب رئيس هيئة الأركان العامة اليمني الفريق الركن صغير بن عزيز، "حوار المنامة" بدعم موقف الحكومة الشرعية اليمنية في حسم المعركة الوطنية على الأرض، وإنهاء الانقلاب الحوثي، وإفشال المخططات الإيرانية التخريبية في اليمن والمنطقة.

وقال بن عزيز - في كلمته خلال حوار المنامة 2021، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية - "إن إيران وأدواتها هم مصدر الشر والإرهاب والفوضى والعبث في المنطقة، ومليشيات الحوثي الكهنوتية لا تريد السلام، وقابلت كل الاتفاقيات و المبادرات الرامية لإحلال السلام بالرفض والتعنت والتصعيد المتواصل و يجانب الصواب من يعتقد أنه بالإمكان التعايش مع هذه المليشيات الإرهابية".

وأشار إلى تجارب الحكومة في الاتفاقات مع مليشيات الحوثي الإيرانية، و التي كانت نتائجها هي اجتياح الدولة و السيطرة على مؤسساتها الدستورية.. وناقش المجتمعون، الدعم الإيراني للمليشيات في المنطقة؛ و خاصة جماعة الحوثي الانقلابية، وأبعاد هذا الدعم على الاستقرار و السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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