الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تنقل أكبر قاعدة تدريبية لقواتها من كندا إلى الشرق الأوسط

الجيش البريطاني
الجيش البريطاني

أفادت مصادر لصحيفة "التيلجراف" البريطانية بأن الجيش البريطاني سينقل أكبر قاعدة تدريبية له في كندا إلى سلطنة عمان.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الدفاع البريطاني بين والاس من المتوقع أن يعلن هذا الأسبوع عن مغادرة القوات لقاعدة "سافيلد" في محافظة ألبرتا الكندية، التي كانت تستخدمها منذ عام 1972، والتي تدرب فيها آلاف العسكريين البريطانيين. وهي تستضيف 400 عسكري بريطاني بشكل دائم.

 

ومن المقرر أن تكون القاعدة الجديدة في الدقم بشرق سلطنة عمان، وهي ستكون أكبر ميدان تدريبي للدبابات.

 

وقال مصدر في وزارة الدفاع للصحيفة: "إذا كانت عندكم 148 دبابة فقط، و22 منها عالقة في كندا، فهذا يعني أن الدبابات الـ 22 غير مستعدة وغير متاحة لأي عمليات".

 

وتابع: "وإذا كانت تجري تدريباتها في بولندا أو الدقم، فمن المنطقي أن تكون لها فاعلية أكثر من ناحية العمليات أو الردع".

 

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع إلى أن القاعدة في سافيلد الكندية لن تغلق قبل 2023، إذ أن هناك تدريبات واسعة النطاق للدبابات مقررة للسنتين القادمتين.

 

وعلى الرغم من إغلاق قاعدتها في وقت لاحق، ستبقي بريطانيا على قوة صغيرة في كندا، ستكون على اتصال بالشركاء الكنديين.

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وائل لطفي

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