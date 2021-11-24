البرازيل تسجل 10312 إصابة و284 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 10312 إصابة جديدة بكورونا و284 وفاة، في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وحسب بيانات الوزارة، سجلت البلاد منذ بدء الجائحة 22 مليونًا و30128 إصابة، في حين ارتفع عدد وفيات الفيروس إلى 613066، في ثانية حصيلة بالعالم بعد الولايات المتحدة.

ومع تقدم نشاط التطعيم انخفض متوسط 14 يومًا للوفيات بكورونا إلى أقل من 230 وفاة لليوم، وهو أدنى مستوى منذ 26 أبريل 2020.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

و تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى و السعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

و تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل و المكسيك و الهند و المملكة المتحدة و إيطاليا و روسيا و فرنسا و ألمانيا.

و قالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

و حذرت المنظمة من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.