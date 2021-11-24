الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة: المتهم بحادث الدهس فى ويسكونسن يواجه عقوبة السجن مدى الحياة

حادث الدهس فى ويسكونسن
حادث الدهس فى ويسكونسن

أكدت مصادر مطلعة، أن السائق المتهم بحادث الدهس خلال استعراض عيد الميلاد في ولاية ويسكونسن، يواجه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وأحكامًا بالسجن مدى الحياة.

وأعلن القاضي في المحاكمة، أن "المتهم داريل بروكس (39 عامًا)، تتم محاكمته بتهمة قتل 5 أشخاص ويواجه عقوبة السجن مدى الحياة عن كل تهمة".

وأشارت المصادر، إلى أنه "خلال المحاكمة، عرف عن متوف آخر وهو طفل"، فيما أوضح المدعي العام أنه "يمكن توسيع التهم الموجهة لبروكس".

وأشارت تقارير لشرطة المدينة، إلى أن "سلطات إنفاذ القانون الأمريكية خلصت إلى أن سائق السيارة تصرف بمفرده".

واصطدمت سيارة مسرعة بحشد في موكب عيد الميلاد في ويسكونسن، الأمر الذي أدى على وفاة 5 أشخاص وإصابة 48 آخرين، بحسب التحقيقات الأولية للحادث.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن "بروكس مدان سابق بارتكاب جرائم جنسية، وفي عام 2006، أدين في محكمة نيفادا بتهمة الاغتصاب بعد أن مارس الجنس مع فتاة قاصر (15 عامًا)، بينما كان هو يبلغ من العمر 24 عامًا، مما أدى إلى حملها".

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