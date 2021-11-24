الأربعاء 24 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة العالمية: حصيلة وفيات كورونا ارتفعت 6% فى العالم خلال أسبوع

وفيات كورونا
وفيات كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات بكورونا في العالم ارتفع بنسبة 6% بواقع 51 ألفا مقارنة بالأسبوع الماضي، وأن 3.6 مليون شخص أصيبوا خلال الفترة المذكورة.

 

وأشارت المنظمة إلى أن "الإصابات مستمرة في النمو لأكثر من شهر".

 

وأضافت أنه "في الأسبوع الممتد من 15 إلى 21 نوفمبر الجاري، أشارت التقارير إلى إصابة 3.6 مليون حالة"، فيما قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه "لا يزال هناك خلل مروع في التوزيع العالمي للقاحات فيروس كورونا".

 

ورجحت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق موت حوالي 500 ألف شخص في أوروبا في فصل الشتاء بكورونا، إذا لم تقدم الدول الأوروبية على تشديد القيود وتكثيف حملات التطعيم ضد الفيروس.

 

وقال مدير المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغ، إن "هناك احتمالية موت حوالي 500 ألف شخص في أوروبا حتى مارس نتيجة جائحة كورونا، إذا لم تشدد دول المنطقة القيود وتتخذ إجراءات عاجلة".

 

وأضاف: "يجب التعامل مع إلزامية التطعيم على أنها الملاذ الأخير لمكافحة الفيروس.. سيكون من المناسب جدا بدء مناقشة تشريعية وعامة حول إلزامية التطعيم".

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

خلال كورونا العالمية ورونا وفيات كورونا وفيات في العالم الصحة العالمية حصيلة وفيات حصيلة وفيات كورونا الصحة الصحة العالمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

هانى شاكر يعلن إيقاف محمد رمضان عن الغناء

التحالف العربى يعلن توجيه ضربات جوية لأهداف عسكرية فى صنعاء

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

تقرير: الجيل الحالى من الإخوان أكثر خطرا من الأجيال السابقة فى أوروبا

اليوم.. محاكمة سعاد الخولى فى الكسب غير المشروع أمام جنايات القاهرة

وفاة الإعلامية هدى شبانة كبيرة مذيعات التلفزيون المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

ليست معركة.. وليسوا فرسانًا

وائل لطفي

بعضهم جدير بكراهية الناس

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وإفريقيا

حسين دعسة

ملك الأردن في جولة خليجية: "القدس العربية" قبل إعلان النوايا لمشاريع المياه والطاقة!

محمود الشربيني

أخطأ نجيب.. وأصاب نجيب! (1-2)

منى رجب

الأقصر تتجمل بافتتاح طريق المواكب الملكية الفرعونية

وائل لطفي

ادعم الجزويت

ماجد حبته

صدام «الأئمة» فى فرنسا

صور

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

عزاء سهير البابلى بحضور نجوم الفن

أحمد مرتضى منصور يصل إلى نادى الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة الأصدقاء.. هل تشتد الخلافات بين إسرائيل وأمريكا بسبب إيران؟

التحرير الفلسطينية: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى تجاوزت كل الخطوط الحمراء

ولى العهد البحرينى يستقبل القائم بأعمال سفارة إسرائيل